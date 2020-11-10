Открытие KazanMall: без «Ленты» и звезд, но с новыми для Казани брендами

Торговый центр «Унистроя» технически откроется через 2 дня, а официально запустится в начале декабря

Фото: Максим Платонов

Крупнейший торговый центр Казани определился с датой официального открытия — мегамолл запустят 5-6 декабря. Мероприятие специально растянули на 2 дня — чтобы разделить потоки гостей в условиях пандемии. Перед этим, 12 ноября, состоится техническое открытие, предназначенное для отладки всех систем и коммуникаций. Подробнее о том, что происходит в торговом центре сейчас, ждать ли грандиозной программы в дни его запуска, а также, какие арендаторы остались в молле, а какие успели его покинуть — в материале «Реального времени».

Открытие в два этапа

— В дни официального открытия, запланированного на начало декабря, посетителей ждет внушительная программа за очень большие деньги, — пообещала в рамках экскурсии по KazanMall директор по развитию UD Group (компания-застройщик молла, — прим. ред.) Валентина Сахабеева. — Отмечу, что мы не хотели кучковать людей, поэтому растянули открытие по времени.

Сахабеева не стала озвучивать подробную программу, однако отметила, что в целях безопасности на открытие не стали приглашать звезд, но позвали руководство города.



Сахабеева не стала озвучивать подробную программу, однако отметила, что в целях безопасности на открытие не стали приглашать звезд, но позвали руководство города

— Тремя неделями ранее — 12 ноября — состоится техническое открытие молла. Это нужно для того, чтобы отладить все системы. Необходимо, чтобы персонал привык и все поняли, как работать с управляющей компанией. Должны заработать кассы, системы безопасности и приема товаров, вентиляция и другие коммуникации. Здание откроется в полном объеме, и торговый центр будет принимать посетителей, — добавила Валентина Сахабеева.

Также обкатку пройдет система контроля за посетителями в условиях пандемии: на всех входах торгового центра установлена панорамная термометрия, которая будет измерять температуру тела гостей. Помимо этого в молле есть обеззараживающие лампы и автоматы с масками, перчатками и санитайзерами.

«Лента» покинула молл из-за коронакризиса

Как ранее рассказывал «Реальному времени» директор отдела региональных торговых помещений CBRE (консалтинговая компания в области недвижимости, сотрудничающая с KazanMall, — прим. ред.) Михаил Рогожин, несмотря на пандемию, руководству удалось сохранить в проекте арендаторов, подписавших договоры аренды до коронакризиса, а также привлечь больше новых брендов. При этом, по признанию Валентины Сахабеевой, им пришлось пойти на определенные уступки.



В данный момент арендаторы ТЦ проводят финальные монтажные работы на своих площадях

— Нам действительно пришлось корректировать политику по арендным ставкам в связи с пандемией, но это коснулось не только нас, а вообще всех игроков. Сложно сказать насколько именно скорректировали мы — все очень индивидуально. Могу лишь сказать, что в основном договоры долгосрочные, краткосрочных мало, — поделилась Сахабеева.



Не удалось договориться с якорным продуктовым арендатором — «Лентой». По словам директора по развитию UD Group, договор между торговой сетью и моллом был подписан еще в 2018 году, однако «за месяц до открытия они решили пересмотреть условия, посчитав себя сильно пострадавшими от пандемии, и предложили существенно меньше коммерческие условия». Это не устроило руководство торгового центра, так что было принято решение о смене оператора. Кто станет новым «якорем» обещают сообщить чуть позже.



Эксклюзивные арендаторы и заниженные ожидания по трафику

К моменту официального открытия заполняемость молла составит 70%. Отметки в 95% планируется достичь в первом-втором квартале 2021 года.

В данный момент арендаторы ТЦ проводят финальные монтажные работы на своих площадях: по всему зданию разносятся звуки дрелей и молотков, рабочие перевозят по галереям стройматериалы. Некоторые магазины выглядят как пустые коробки из гипсокартона, а в других сотрудники заканчивают раскладывать товар по полкам.

Много новых игроков можно встретить на фудкорте молла

В процессе монтажа находится отдел банкоматов, еще не выставлены островки и не приведены в порядок зоны отдыха. Остается незаполненной огромная терраса на третьем этаже молла: она откроется только весной, а ее функционал пока держится в секрете.

— Чтобы дать представление о том, какие бренды отличают нас от других торговых центров, могу перечислить несколько примеров: у нас есть первый в Казани супермаркет бытовой техники и электроники «Технопарк», «Золотое яблоко», детская игровая зона «Тейка Бум», которая откроется к концу декабря, — поделилась Валентина Сахабеева.

Много новых игроков можно встретить на фудкорте молла, где, помимо уже привычных Mcdonalds, KFC, Mybox, Cinnabon, «Шоколадницы», La Famiglia или Hot Pho, разместится еще неизвестная в Казани Milovita organic kitchen, а также рестораны Eshak и «Тануки» от Bulldozer Group. Подробнее о других арендаторах можно узнать из недавнего обзора «Реального времени».



В один из крупнейших торговых центров Казани общей площадью 137 тыс. кв. м. было вложено порядка 6 млрд рублей, а запланированный срок окупаемости составляет 10 лет. Если говорить о трафике молла, то до пандемии предполагалось, что он будет держаться на уровне 25 тыс. человек в день. Сейчас план скорректирован до 20 тыс. посетителей в сутки.



1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов