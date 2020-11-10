Открытие KazanMall: без «Ленты» и звезд, но с новыми для Казани брендами
Торговый центр «Унистроя» технически откроется через 2 дня, а официально запустится в начале декабря
Крупнейший торговый центр Казани определился с датой официального открытия — мегамолл запустят 5-6 декабря. Мероприятие специально растянули на 2 дня — чтобы разделить потоки гостей в условиях пандемии. Перед этим, 12 ноября, состоится техническое открытие, предназначенное для отладки всех систем и коммуникаций. Подробнее о том, что происходит в торговом центре сейчас, ждать ли грандиозной программы в дни его запуска, а также, какие арендаторы остались в молле, а какие успели его покинуть — в материале «Реального времени».
Открытие в два этапа
— В дни официального открытия, запланированного на начало декабря, посетителей ждет внушительная программа за очень большие деньги, — пообещала в рамках экскурсии по KazanMall директор по развитию UD Group (компания-застройщик молла, — прим. ред.) Валентина Сахабеева. — Отмечу, что мы не хотели кучковать людей, поэтому растянули открытие по времени.
Сахабеева не стала озвучивать подробную программу, однако отметила, что в целях безопасности на открытие не стали приглашать звезд, но позвали руководство города.
— Тремя неделями ранее — 12 ноября — состоится техническое открытие молла. Это нужно для того, чтобы отладить все системы. Необходимо, чтобы персонал привык и все поняли, как работать с управляющей компанией. Должны заработать кассы, системы безопасности и приема товаров, вентиляция и другие коммуникации. Здание откроется в полном объеме, и торговый центр будет принимать посетителей, — добавила Валентина Сахабеева.
Также обкатку пройдет система контроля за посетителями в условиях пандемии: на всех входах торгового центра установлена панорамная термометрия, которая будет измерять температуру тела гостей. Помимо этого в молле есть обеззараживающие лампы и автоматы с масками, перчатками и санитайзерами.
«Лента» покинула молл из-за коронакризиса
Как ранее рассказывал «Реальному времени» директор отдела региональных торговых помещений CBRE (консалтинговая компания в области недвижимости, сотрудничающая с KazanMall, — прим. ред.) Михаил Рогожин, несмотря на пандемию, руководству удалось сохранить в проекте арендаторов, подписавших договоры аренды до коронакризиса, а также привлечь больше новых брендов. При этом, по признанию Валентины Сахабеевой, им пришлось пойти на определенные уступки.
— Нам действительно пришлось корректировать политику по арендным ставкам в связи с пандемией, но это коснулось не только нас, а вообще всех игроков. Сложно сказать насколько именно скорректировали мы — все очень индивидуально. Могу лишь сказать, что в основном договоры долгосрочные, краткосрочных мало, — поделилась Сахабеева.
Не удалось договориться с якорным продуктовым арендатором — «Лентой». По словам директора по развитию UD Group, договор между торговой сетью и моллом был подписан еще в 2018 году, однако «за месяц до открытия они решили пересмотреть условия, посчитав себя сильно пострадавшими от пандемии, и предложили существенно меньше коммерческие условия». Это не устроило руководство торгового центра, так что было принято решение о смене оператора. Кто станет новым «якорем» обещают сообщить чуть позже.
Эксклюзивные арендаторы и заниженные ожидания по трафику
К моменту официального открытия заполняемость молла составит 70%. Отметки в 95% планируется достичь в первом-втором квартале 2021 года.
В данный момент арендаторы ТЦ проводят финальные монтажные работы на своих площадях: по всему зданию разносятся звуки дрелей и молотков, рабочие перевозят по галереям стройматериалы. Некоторые магазины выглядят как пустые коробки из гипсокартона, а в других сотрудники заканчивают раскладывать товар по полкам.
В процессе монтажа находится отдел банкоматов, еще не выставлены островки и не приведены в порядок зоны отдыха. Остается незаполненной огромная терраса на третьем этаже молла: она откроется только весной, а ее функционал пока держится в секрете.
— Чтобы дать представление о том, какие бренды отличают нас от других торговых центров, могу перечислить несколько примеров: у нас есть первый в Казани супермаркет бытовой техники и электроники «Технопарк», «Золотое яблоко», детская игровая зона «Тейка Бум», которая откроется к концу декабря, — поделилась Валентина Сахабеева.
Много новых игроков можно встретить на фудкорте молла, где, помимо уже привычных Mcdonalds, KFC, Mybox, Cinnabon, «Шоколадницы», La Famiglia или Hot Pho, разместится еще неизвестная в Казани Milovita organic kitchen, а также рестораны Eshak и «Тануки» от Bulldozer Group. Подробнее о других арендаторах можно узнать из недавнего обзора «Реального времени».
В один из крупнейших торговых центров Казани общей площадью 137 тыс. кв. м. было вложено порядка 6 млрд рублей, а запланированный срок окупаемости составляет 10 лет. Если говорить о трафике молла, то до пандемии предполагалось, что он будет держаться на уровне 25 тыс. человек в день. Сейчас план скорректирован до 20 тыс. посетителей в сутки.
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