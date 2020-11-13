Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на кинопремию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера и режиссера Владимира Меньшова, который является председателем Российского оскаровского комитета.

В центре фильма — история о забастовке на главном заводе в Новочеркасске в 1962 году и расстреле мирной демонстрации.

Главную роль сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая. Отметим, что фильм в этом году взял Специальный при жюри на Венецианском фестивале.