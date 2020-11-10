Путин подписал указ о назначении Ирека Файзуллина на должность главы Минстроя РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирека Файзуллина на должность главы Минстроя РФ. Документ опубликован на сайте президента РФ.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Файзуллина Ирека Энваровича министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.

Также были подписаны указы о назначении на посты министров и вице-премьера РФ. Николай Шульгинов назначен министром энергетики, Александр Козлов — министром природных ресурсов и экологии, Алексей Чекунков — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Виталий Савельев — министром транспорта. Заместителем председателя правительства стал Александр Новак.

