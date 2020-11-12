Верховный суд России освободил инвестора Майкла Калви из-под домашнего ареста
Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви, Филиппа Дельпаля и других фигурантов «дела Baring Vostok». Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.
Также фигурантам дела запрещено появляться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро, пишет «Интерфакс».
В конце октября кипрская компания Evison (принадлежащая фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется российским бизнесменом Артемом Аветисяном) заключили мировое соглашение по банку «Восточный». Стороны договорились отозвать все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях.
Отмечалось, что соглашение не связано с делом против топ-менеджеров фонда, по которому проходит основатель Baring Vostok Майкл Калви.
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