Верховный суд России освободил инвестора Майкла Калви из-под домашнего ареста

Фото: скриншот видео youtube.com

Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви, Филиппа Дельпаля и других фигурантов «дела Baring Vostok». Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.

Также фигурантам дела запрещено появляться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

В конце октября кипрская компания Evison (принадлежащая фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется российским бизнесменом Артемом Аветисяном) заключили мировое соглашение по банку «Восточный». Стороны договорились отозвать все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях.



Отмечалось, что соглашение не связано с делом против топ-менеджеров фонда, по которому проходит основатель Baring Vostok Майкл Калви.

