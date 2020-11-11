Госдума приняла закон о повышении налога на доходы свыше 5 млн в год

Государственная дума приняла закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), превышающие 5 млн рублей в год, до 15%.

«До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%», — сообщается на сайте Госдумы.

Данная мера позволит увеличить доходы госбюджета. По прогнозам, в 2021 году с увеличенного НДФЛ будет получено 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, в 2023 году — 68,5 млрд рублей.

Полученные средства будут направлены на государственную программу «Развитие здравоохранения». Как заявил при принятии законопроекта в первом чтении председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит направить около 60 млрд рублей на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями.

Фото: realnoevremya.ru

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, нововведение затронет не более 1% работающих россиян.

