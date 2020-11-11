Госдума увеличивает МРОТ и количество молодежи в России парой законопроектов

Критерий молодости установят законом

Молодежи в России скоро станет больше на 12,7 млн человек — это следует из принятого сегодня в первом чтении законопроекта, повышающего предельный возраст для самого понятия «молодежь (молодые граждане)». Если раньше таковыми считались люди от 14 до 30 лет, то теперь — до 35 лет. Всего в России тогда будет около 41 млн человек, подпадающих под понятие «молодежь».

Представлявшая законопроект депутат от «Единой России» Наталья Кувшинова назвала его не иначе как «долгожданным», а коммунисты припомнили, что 20 лет назад их законопроект о поддержке молодежи отклонили и после к теме молодежи не возвращались. В разработке сегодняшнего же документа участвовали представители всех парламентских фракций — и в своих выступлениях депутаты проявляли удивительное единодушие.

Дело там не только в расширении возраста — законопроект в целом закрепляет ряд понятий — вроде «молодая семья» и «молодежные организации» (что важно для различных мер поддержки), а также прописывает основы для политики в отношении молодежи на федеральном уровне.

Представлявшая законопроект депутат от «Единой России» Наталья Кувшинова назвала его не иначе как «долгожданным». Фото duma.gov.ru

Справедливоросс Дмитрий Ионин, также один из авторов законопроекта, посетовал, что, вне зависимости от проводимой сейчас молодежной политики, сама молодежь стремится уехать за рубеж — по его мнению, из-за «навязываемых Западом ценностей». «У нас нет молодежной политики, пока нет законопроекта!» — заявлял он с трибуны и объяснял, что цель законопроекта — не «продлить молодость» на пять лет, а организовать поддержку молодежи, чтобы та не уезжала за рубеж.

Элдэпээровец Василий Власов с трибуны заявлял, что сейчас у федеральной власти фактически нет полномочий для молодежной политики — Росмолодежь, по его мнению, «может только форумы проводить». Он также пожаловался на весьма скромный размер федерального бюджета на молодежную политику — в пересчете на одного представителя молодежи около тысячи рублей на человека.

В новом законопроекте есть и пункт про федеральную поддержку региональных программ по поддержке молодежи — такие, например, есть в Татарстане. Депутат Николай Осадчий даже предложить сделать этот пункт обязывающим для федеральной власти — прописать его так, чтобы федеральный бюджет был обязан поддерживать деньгами молодежь в регионах.

Бариев нашел и изъяны в законопроекте — например, что из поля его действия выпадают молодые люди из других стран, приехавшие в Россию учиться или работать. Фото duma.gov.ru

Один из депутатов также предложил разделить «молодежь» и принять отдельный законопроект для «подросткового возраста». «Нам бы этот законопроект принять», — ответила Кувшинова и объяснила, что границы группы «молодежь» в этом законопроекте основаны на том, как эта группа описана в уже действующих программах поддержки.

О законопроектах высказывался и депутат Госдумы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола Марат Бариев — правда, ограничился лишь общими словами. Он обратил внимание, что почти у 80 субъектов РФ есть свои законы о молодежной политике, но на федеральном уровне такого закона нет, поэтому и уровень работы с молодежью от региона к региону отличается.

Однако Бариев нашел и изъяны в законопроекте — например, что из поля его действия выпадают молодые люди из других стран, приехавшие в Россию учиться или работать.

Как вырастет прожиточный минимум и при чем тут медицинские маски

Кроме того, для молодых (и для всех остальных) граждан меняется методика расчета МРОТ и прожиточного минимума. Со следующего года оба этих показателя предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

В итоге изменение должно привести к росту МРОТ и прожиточного минимума относительно нынешних величин: размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). Затронуть это должно 3,9 млн человек, нагрузка на бюджет составит 128,5 млрд рублей в год, следует из материалов федерального Минтруда.

Сейчас, по словам Пудова, две трети субъектов РФ занижают прожиточный минимум — в связи с необходимостью на основе него выплачивать из бюджета региона доплаты к пенсиям. Фото council.gov.ru

Существующая модель расчета показателей существенно ограничивала возможности их повышения, объяснял депутатам замглавы Минтруда России Андрей Пудов. С новой же моделью в Минтруде прогнозируют рост МРОТ практически на 2 тысячи рублей, до 14 176 рублей к 2023 году.

В регионе прожиточный минимум планируется устанавливать в соответствии со среднедушевым на основе коэффициентов, которые утверждает правительство России. В переходный период — ближайшие пять лет — регионы должны установить величину прожиточного минимума не меньше среднедушевого. Сейчас, по словам Пудова, две трети субъектов РФ занижают прожиточный минимум — в связи с необходимостью на основе него выплачивать из бюджета региона доплаты к пенсиям.

Соавтор законопроекта — депутат от ЛДПР Ярослав Нилов добавил, что теперь МРОТ и прожиточный минимум хоть и будут зависеть от одной базовой величины, но не зависеть друг от друга.

Депутат Олег Шеин задался вопросом, как именно авторы законопроекта пришли к значениям в те же 42 и 44%, да и в целом соотношений, заложенных в законопроекте. Пудов разъяснил, что в основе лежат прогнозы по прожиточному минимуму на 2020 год, а также величина инфляции — та же ситуация и с МРОТ.

— В ЕС людям, у которых доход меньше 60% от медианы, государство оказывает меры поддержки. Мы же берем этих людей, которые у порога нищеты, за базу — разве это правильно? — спросил замминистра депутат Николай Коломейцев.

Отметим, что к опыту европейских стран взывал практически каждый выступающий по поводу этого законопроекта.

— В странах ЕС величина используется просто для оценки величины бедности, а не как у нас — для определения размера выплат для граждан. У нас, когда идет выплаты ежемесячные для детей, там два прожиточных минимума, 88% от «медианы». В этом смысле мы страны ЕС опережаем! — возражал Пудов.

В этом контексте вспомнился и вечная проблема масок — Виталий Пашин предложил «перестроиться» в новые реалии и на время пандемии увеличить прожиточный минимум на сумму, которая уходит на регулярную смену медицинских масок. По его прикидкам, это примерно 2 тысячи рублей в месяц. Однако Пудов отметил, что маски сейчас разрешено оплачивать работодателям за счет средств страховых взносов от несчастных случаев на производстве. «Это, кстати, сказывается и на заработной плате, а значит и на МРОТ, и на прожиточном минимуме» — резюмировал Пудов.

Александр Артемьев