Госдума увеличивает МРОТ и количество молодежи в России парой законопроектов
Критерий молодости установят законом
Молодежи в России скоро станет больше на 12,7 млн человек — это следует из принятого сегодня в первом чтении законопроекта, повышающего предельный возраст для самого понятия «молодежь (молодые граждане)». Если раньше таковыми считались люди от 14 до 30 лет, то теперь — до 35 лет. Всего в России тогда будет около 41 млн человек, подпадающих под понятие «молодежь».
Представлявшая законопроект депутат от «Единой России» Наталья Кувшинова назвала его не иначе как «долгожданным», а коммунисты припомнили, что 20 лет назад их законопроект о поддержке молодежи отклонили и после к теме молодежи не возвращались. В разработке сегодняшнего же документа участвовали представители всех парламентских фракций — и в своих выступлениях депутаты проявляли удивительное единодушие.
Дело там не только в расширении возраста — законопроект в целом закрепляет ряд понятий — вроде «молодая семья» и «молодежные организации» (что важно для различных мер поддержки), а также прописывает основы для политики в отношении молодежи на федеральном уровне.
Справедливоросс Дмитрий Ионин, также один из авторов законопроекта, посетовал, что, вне зависимости от проводимой сейчас молодежной политики, сама молодежь стремится уехать за рубеж — по его мнению, из-за «навязываемых Западом ценностей». «У нас нет молодежной политики, пока нет законопроекта!» — заявлял он с трибуны и объяснял, что цель законопроекта — не «продлить молодость» на пять лет, а организовать поддержку молодежи, чтобы та не уезжала за рубеж.
Элдэпээровец Василий Власов с трибуны заявлял, что сейчас у федеральной власти фактически нет полномочий для молодежной политики — Росмолодежь, по его мнению, «может только форумы проводить». Он также пожаловался на весьма скромный размер федерального бюджета на молодежную политику — в пересчете на одного представителя молодежи около тысячи рублей на человека.
В новом законопроекте есть и пункт про федеральную поддержку региональных программ по поддержке молодежи — такие, например, есть в Татарстане. Депутат Николай Осадчий даже предложить сделать этот пункт обязывающим для федеральной власти — прописать его так, чтобы федеральный бюджет был обязан поддерживать деньгами молодежь в регионах.
Один из депутатов также предложил разделить «молодежь» и принять отдельный законопроект для «подросткового возраста». «Нам бы этот законопроект принять», — ответила Кувшинова и объяснила, что границы группы «молодежь» в этом законопроекте основаны на том, как эта группа описана в уже действующих программах поддержки.
О законопроектах высказывался и депутат Госдумы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола Марат Бариев — правда, ограничился лишь общими словами. Он обратил внимание, что почти у 80 субъектов РФ есть свои законы о молодежной политике, но на федеральном уровне такого закона нет, поэтому и уровень работы с молодежью от региона к региону отличается.
Однако Бариев нашел и изъяны в законопроекте — например, что из поля его действия выпадают молодые люди из других стран, приехавшие в Россию учиться или работать.
Как вырастет прожиточный минимум и при чем тут медицинские маски
Кроме того, для молодых (и для всех остальных) граждан меняется методика расчета МРОТ и прожиточного минимума. Со следующего года оба этих показателя предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).
В итоге изменение должно привести к росту МРОТ и прожиточного минимума относительно нынешних величин: размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). Затронуть это должно 3,9 млн человек, нагрузка на бюджет составит 128,5 млрд рублей в год, следует из материалов федерального Минтруда.
Существующая модель расчета показателей существенно ограничивала возможности их повышения, объяснял депутатам замглавы Минтруда России Андрей Пудов. С новой же моделью в Минтруде прогнозируют рост МРОТ практически на 2 тысячи рублей, до 14 176 рублей к 2023 году.
В регионе прожиточный минимум планируется устанавливать в соответствии со среднедушевым на основе коэффициентов, которые утверждает правительство России. В переходный период — ближайшие пять лет — регионы должны установить величину прожиточного минимума не меньше среднедушевого. Сейчас, по словам Пудова, две трети субъектов РФ занижают прожиточный минимум — в связи с необходимостью на основе него выплачивать из бюджета региона доплаты к пенсиям.
Соавтор законопроекта — депутат от ЛДПР Ярослав Нилов добавил, что теперь МРОТ и прожиточный минимум хоть и будут зависеть от одной базовой величины, но не зависеть друг от друга.
Депутат Олег Шеин задался вопросом, как именно авторы законопроекта пришли к значениям в те же 42 и 44%, да и в целом соотношений, заложенных в законопроекте. Пудов разъяснил, что в основе лежат прогнозы по прожиточному минимуму на 2020 год, а также величина инфляции — та же ситуация и с МРОТ.
— В ЕС людям, у которых доход меньше 60% от медианы, государство оказывает меры поддержки. Мы же берем этих людей, которые у порога нищеты, за базу — разве это правильно? — спросил замминистра депутат Николай Коломейцев.
Отметим, что к опыту европейских стран взывал практически каждый выступающий по поводу этого законопроекта.
— В странах ЕС величина используется просто для оценки величины бедности, а не как у нас — для определения размера выплат для граждан. У нас, когда идет выплаты ежемесячные для детей, там два прожиточных минимума, 88% от «медианы». В этом смысле мы страны ЕС опережаем! — возражал Пудов.
В этом контексте вспомнился и вечная проблема масок — Виталий Пашин предложил «перестроиться» в новые реалии и на время пандемии увеличить прожиточный минимум на сумму, которая уходит на регулярную смену медицинских масок. По его прикидкам, это примерно 2 тысячи рублей в месяц. Однако Пудов отметил, что маски сейчас разрешено оплачивать работодателям за счет средств страховых взносов от несчастных случаев на производстве. «Это, кстати, сказывается и на заработной плате, а значит и на МРОТ, и на прожиточном минимуме» — резюмировал Пудов.
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