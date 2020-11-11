Чешская разведка сообщила об угрозе третьей мировой войны

Военная разведка Чехии в отчете о своей деятельности за 2019 год спрогнозировала возможность третьей мировой войны. По данным ведомства, возможен глобальный военный конфликт, «пока находится на первом этапе подготовки».

«Если мы не будем способны предугадать и оценить [негативные] последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к [нашему] взаимоуничтожению», — отметили в разведке.

К войне, по мнению разведчиков, могут привести злоупотребление прогрессивными технологиями (кибератаки, нападение с помощью беспилотников), а также рост напряженности между США, Россией и Китаем, который негативно отражается на других государствах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в отчете не уточняется, на основе чего разведка пришла к выводу о третьей мировой войне.

Ранее начальник Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер выразил мнение, что экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к началу третьей мировой войны. Он обратил внимание, что в мире растет напряжение и увеличивается количество конфликтов на уровне отдельных регионов. По его словам, сложившаяся на сегодняшний день обстановка напоминает ситуацию начала прошлого столетия.