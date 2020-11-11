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Экс-глава ФАС Игорь Артемьев станет помощником Мишустина

13:12, 11.11.2020
Экс-глава ФАС Игорь Артемьев станет помощником Мишустина
Фото: fas.gov.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил экс-главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву пост своего помощника, сообщает ТАСС.

Экс-глава ведомства принял предложение: «Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься».

Премьер-министр поблагодарил Артемьева за 16 лет непрерывной работы в ФАС.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Новым главой ФАС станет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Мишустин посоветовал ему при работе обращать внимание на формирование цен на продуктовом рынке.

По данным Forbes, причиной ухода Артемьева с поста главы ФАС стало его состояние здоровья.

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