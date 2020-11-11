Экс-глава ФАС Игорь Артемьев станет помощником Мишустина
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил экс-главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву пост своего помощника, сообщает ТАСС.
Экс-глава ведомства принял предложение: «Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься».
Премьер-министр поблагодарил Артемьева за 16 лет непрерывной работы в ФАС.
Новым главой ФАС станет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Мишустин посоветовал ему при работе обращать внимание на формирование цен на продуктовом рынке.
По данным Forbes, причиной ухода Артемьева с поста главы ФАС стало его состояние здоровья.Общество
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