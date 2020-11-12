Открытие самого большого ТЦ Казани KazanMall: много фото

Фото: Максим Платонов

«Тушканчики» и новые для Казани магазины

KazanMall, теперь официально самый крупный торговый центр республики, открыл свои двери для посетителей. Причем уже в штатном режиме, хотя торжественного открытия, которое растянется аж на два дня, 5—6 декабря, никто не отменял. На техническом открытии ТЦ побывал корреспондент «Реального времени».

Напомним, о планах вложить 6 млрд рублей в строительство нового мегамолла в Казани девелопер UD Group заявил в 2017 году. Представитель застройщика рассказала «Реальному времени» подробности проекта. Открыть ТЦ изначально планировали в августе 2020-го, но вмешалась пандемия коронавируса, поэтому новая площадка для покупок открывается только сейчас. Территория торгового центра, напомним, уже давно доступна для посетителей. Место облюбовали жители и гости Казани — благодаря необычному «пчелиному» фасаду, скульптурам и небольшому скверу около ТЦ.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

О том, что открытия монструозного с виду ТЦ ждали многие казанцы, говорит посещаемость — довольно большое, насколько это позволяют «коронавирусные» ограничения, количество посетителей наблюдалось уже в первый день открытия. По словам казанцев, их больше всего поражает огромное пространство вокруг, так как зачастую торговые центры бывают забиты магазинами и торговыми точками «под завязку».

Что касается магазинов, то ТЦ сразу выставил многие «козыри». Уже работают первый во всем Татарстане супермаркет бытовой техники «Технопарк», второй в городе магазин косметики «Золотое яблоко», зашедший впервые в Казань ресторан японской кухни «Тануки» и многие другие. Остаются пока закрытыми кинотеатр «Киномакс», дисконт-центр спортивной одежды Adidas, ресторан Eshak и другие.

ТЦ сразу выставил многие «козыри»: уже работают первый во всем Татарстане супермаркет бытовой техники «Технопарк», второй в городе магазин косметики «Золотое яблоко», зашедший впервые в Казань ресторан японской кухни «Тануки» и многие другие

KazanMall также сделал акцент на необычных элементах антуража. Здесь есть и настоящие бамбуковые стебли, и искусственно созданные смерчи в колбах. Отдельного внимания достойна парковка, которая расположилась на нулевом этаже — она разделена на зоны «Тушканчик», «Суслик», «Рысь», «Журавль» и т.д.

Отдельно можно остановиться на связи внутри торгового центра. В пресс-службе компании МТС «Реальному времени» рассказали, что для абонентов внутри KazanMall доступен мобильный интернет со скоростью до 120 Мбит/с.

Отдельного внимания достойна парковка, которая расположилась на нулевом этаже — она разделена на зоны «Тушканчик», «Суслик», «Рысь», «Журавль» и т.д.

Зачастую в торговых центрах имеются проблемы со связью, особенно в труднодоступных местах. В МТС заверили, что решили эту проблему уже на этапе технического открытия KazanMall.

«Здесь реализован Indoor-проект — это базовая станция внутри торгового центра, и у сигнала нет препятствий в виден стен, кабинок примерочных или отражающих поверхностей. И соответственно, на всей площади молла качественный уровень сигнала — и в лифтах, и на подземной парковке, и в уборных», — рассказывает директор филиала МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров.

«Техническим открытие делается именно для того, чтобы отладить все механизмы»

Открылись еще не все магазины, в части продолжаются работы по устройству. Тем не менее для посетителей доступны все этажи, в том числе и фуд-корт. Директор по развитию UD Group Валентина Сахабеева рассказала, что пока открылось 50% магазинов, еще 20% откроются в ближайшие две недели. Персонал и все системы KazanMall уже работают в полном режиме, с 10.00 до 22.00.

Директор по развитию UD Group Валентина Сахабеева рассказала, что пока открылось 50% магазинов, еще 20% откроются в ближайшие две недели

«Сейчас это необходимо для того, чтобы сделать «балансировку» здания, чтобы понять, как работают системы, как они себя показывают. Техническим открытие делается именно для того, чтобы отладить все механизмы. Мы будет эвакуироваться, мы будем отрабатывать все, что связано с балансом температур, с балансом воздуха в здании. Все наши истории связаны с количеством посетителей в определенных зонах для того, чтобы регулировать там температуру. То есть у нас счетчики подсчета посетителей настроены на вентиляционные машины с целью экономии электроэнергии. Соответственно нам нужно посмотреть, как работает этот ноу-хау»

Название продуктового арендатора, который заменит ушедшую «Ленту», пока не раскрывается, но договоренность с ним якобы почти достигнута. Откроется супермаркет или гипермаркет уже после официального начала работы ТЦ. Также не исключается, что новый арендатор займет меньшую площадь по сравнению с той, на которую претендовала «Лента», а это 9 000 кв. м, а на остальной части появятся еще магазины.

«Если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло», — со смехом прокомментировала ситуацию Сахабеева.



1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Дарья Пинегина, фото Максима Платонова