Дональд Трамп сообщил о создании «Сил суперинтеллекта»
Рабочей группе предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях ИИ
Президент США Дональд Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта».
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях ИИ, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Как отметил директор национальной разведки Джей Клейтон, который, по данным газеты, возглавил «Силы суперинтеллекта», эта структура призвана обеспечить лидерство Вашингтона в отрасли.
— В соответствии с указом о суперинтеллекте, <...> я объявляю о создании «Сил суперинтеллекта» (SIF), — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, в управлении организацией будут задействованы, помимо Джея Клейтона, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие.
Политик добавил, что структура будет координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися ИИ.
В конце сентября Трамп подписал указ, предписывающий органам власти называть ИИ «суперинтеллектом».
Ранее сообщалось, что в США создадут портал госуслуг.
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