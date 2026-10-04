Дональд Трамп сообщил о создании «Сил суперинтеллекта»

Рабочей группе предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях ИИ

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях ИИ, а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Как отметил директор национальной разведки Джей Клейтон, который, по данным газеты, возглавил «Силы суперинтеллекта», эта структура призвана обеспечить лидерство Вашингтона в отрасли.

— В соответствии с указом о суперинтеллекте, <...> я объявляю о создании «Сил суперинтеллекта» (SIF), — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, в управлении организацией будут задействованы, помимо Джея Клейтона, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие.

Политик добавил, что структура будет координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися ИИ.

В конце сентября Трамп подписал указ, предписывающий органам власти называть ИИ «суперинтеллектом».

Ранее сообщалось, что в США создадут портал госуслуг.

Никита Егоров