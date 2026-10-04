МИД: Казахстан не сообщал, что планирует ввести плату за въезд для россиян

Система QazETA, предоставляющая электронные разрешения по миграции, пока работает в тестовом режиме

Фото: Динар Фатыхов

Казахстан не сообщал о планах введения платы для россиян за получение электронного разрешения на въезд в страну, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник в интервью РИА «Новости».

— Никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров на этот счет не поступало, а также мы не видели официальных заявлений по этому вопросу, — добавил он.

Ранее торговый представитель Казахстана Антон Логинов сообщил, что система электронного разрешения на въезд для россиян, согласно информации МИД страны, функционирует в пилотном режиме, и его получение является добровольным и бесплатным.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении поправок в закон о миграции 24 июня, и изменения вступили в силу 25 августа. Система QazETA, предоставляющая электронные разрешения, пока работает в тестовом режиме. Ожидается, что с 1 ноября она станет обязательной для пассажиров международных авиарейсов, с 15 ноября — для въезжающих на автомобилях из стран, не входящих в ЕАЭС, и с 30 ноября — для пограничных переходов с членами Евразийского экономического союза. С 15 декабря система будет обязательна для тех, кто прибывает на поездах и через морские порты.

Ранее в АТОР назвали топ-5 доступных пляжных направлений для россиян в октябре.

Никита Егоров