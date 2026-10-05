Спрос на IT-специалистов в России снова вырастет

Нынешнее снижение интереса к отрасли — временное

Фото: Динар Фатыхов

Через один-два года спрос на IT-специалистов в России снова вырастет. Такой прогноз в беседе с НСН озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. По его словам, нынешнее снижение интереса к отрасли — временное.

— IT-индустрия уже видела множество подъемов и спусков, связанных с кадрами, через год-два все выровняется. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, — заверил эксперт.

Геллер добавил, что многое зависит от внешних обстоятельств: мировой экономики, инвестиций и бизнеса. При этом айтишнику важно владеть базовыми знаниями и иметь опыт работы с ИИ. Сегодня такие навыки дают и в школе, и в университете.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам эксперта, некоторые компании активно набирают начинающих программистов, чтобы поручать им больший объем работы. Возможности для трудоустройства и получения опыта у молодых специалистов остаются.

Ранее сообщалось, что каждый второй айтишник недоволен зарплатой. Программисты хотят зарабатывать почти на 80 тысяч больше.

Алсу Сабирзанова