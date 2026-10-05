Россияне стали реже покупать продукты впрок

Чаще всего про запас закупают крупы и макароны (28%), мясо, рыбу и полуфабрикаты (24%) и молочные продукты (21%)

Фото: Динар Фатыхов

Число граждан России, которые приобретают продукты с запасом, за год снизилось с 64% до 58%, а объем выбрасываемой еды уменьшился. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», имеющиеся в распоряжении «Реального времени».

Средняя сумма продуктов, которые россияне вынуждены выбрасывать ежемесячно, упала с 1 360 рублей до 1 180 рублей. Чаще всего про запас закупают крупы и макароны (28%), мясо, рыбу и полуфабрикаты (24%) и молочные продукты (21%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Причинами покупки продуктов заранее стали акции и скидки (31%), желание реже ходить в магазин (27%) и ожидание роста цен (16%).

За последний год изменился подход к хранению: 37% респондентов начали чаще замораживать продукты, 29% — составлять список покупок, а 21% — проверять холодильник перед походом в магазин.

Ранее в России зафиксировали сокращение числа заведений общепита. Причинами стали рост фискальной нагрузки, падение потребительского спроса и конкуренция со стороны продуктовой розницы.

Зульфат Шафигуллин