На капремонт инфекционной больницы в Казани выделили 163,9 млн рублей

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2027 года

Фото: Михаил Захаров

На капитальный ремонт Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) имени профессора А.Ф. Агафонова в Казани выделено 163,9 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

В сумму включены расходы на строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели и инвентаря.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2027 года. Помимо ремонта здания, контракт предусматривает благоустройство прилегающей территории.

Ранее весной 2025 года сообщалось о запланированном в РКИБ капитальном ремонте.

Зульфат Шафигуллин