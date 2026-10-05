На капремонт инфекционной больницы в Казани выделили 163,9 млн рублей
Работы должны быть завершены к 1 декабря 2027 года
На капитальный ремонт Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) имени профессора А.Ф. Агафонова в Казани выделено 163,9 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.
В сумму включены расходы на строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели и инвентаря.
Работы должны быть завершены к 1 декабря 2027 года. Помимо ремонта здания, контракт предусматривает благоустройство прилегающей территории.
Ранее весной 2025 года сообщалось о запланированном в РКИБ капитальном ремонте.
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