Сулейманов Рифнур Хайдарович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, директор АО «Татэнергосбыт»

Родился в д. Азеево Чистопольского района ТАССР. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит» (1988 г.).

Трудовая деятельность:

1988 -1990 гг. — бухгалтер отдела здравоохранения, ревизор-инспектор по штатам финансового отдела Приволжского района г. Казани.

1990 — 1996 гг. — старший государственный налоговый инспектор, главный государственный налоговый инспектор, заместитель начальника отдела, и.о. начальника отдела налогообложения прибыли юридических лиц ГНИ по Приволжскому району г. Казани.

1996 — 1998 гг. — начальник ГНИ по Приволжскому району г. Казани.

1998 — 2005 гг. — начальник финансового управления г. Казани

2005 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Республики Татарстан.

С мая 2012 г. — директор ОАО «Татэнергосбыт».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Заслуженный экономист Республики Татарстан (2002 г.)

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г), «За доблестный труд», благодарственными письмами Президента Республики Татарстан (2008 г.), Кабинета Министров Республики Татарстан (2005 г., 2009 г.).

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