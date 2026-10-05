УФСБ: в Татарстане путем обмана сотрудников «Сбера» увели 60 млн рублей

Дело об афере с заведомо невозвратными ипотечными кредитами расследует ГСУ МВД Татарстана, под подозрением — 9 фигурантов

Сегодня УФСБ и МВД по Татарстану обнародовали результат совместной операции по пресечению хищения бюджета, выделенного Сбербанку в рамках мер соцподдержки. Речь об ипотечных кредитах на сумму свыше 60 млн рублей — по версии оперативников экономической полиции и УФСБ, эти деньги выдали на строительство жилых домов подставным заемщикам.

Предварительно установлено: группа действовала через коммерческую компанию, которая в 2023—2024 годах подавала в банк заявки от граждан РФ, якобы заинтересованных в получении кредита в 6 млн рублей под 8% годовых на строительство своего дома. Сотрудников банка вводили в заблуждение, а после перечисления средств банком заемщики обналичивали их и передавали третьим лицам, от которых, как полагают силовики, деньги поступали организатору схемы.

Сотрудники экономической полиции МВД вместе с коллегами из УФСБ в ходе разработки этой истории выяснили, директор «консультирующей» компании предложила своему знакомому найти «дропов» для массового оформления кредитов по программе господдержки. В результате в преступную деятельность были вовлечены еще двое «рекрутеров» — им поставили задачу находить «заемщиков» и передавать их данные директору организации за денежное вознаграждение 350 тысяч рублей. Самим «заемщикам» после оформления кредита обещали своевременно погашать ипотеку, а также выплачивать «пассивный доход» в 40 тысяч рублей.

Однако обещания перед банком и «заемщиками» не выполнялись. Как полагают оперативники, деньги от получателей кредитов поступали к «рекрутером», затем к организатору схемы, который делился с директором ООО.

скриншот видео УФСБ России по Татарстану

«Полученные средства были похищены, условия соглашений не выполнены, денежные средства использованы не по назначению», — уточнила «Реальному времени» пресс-секретарь УФСБ по РТ Алсу Хайрутдинова.

Уголовное дело возбуждено в ГСУ МВД Татарстана. По подозрению в мошенничестве 30 сентября задержали четырех активных участников группы и одновременно провели обыски по местам жительства «заемщиков». Всего в качестве подозреваемых допросили девятерых, несколько человек вину признали в полном объеме.

По ходатайству следствия, часть фигурантов были водворены в СИЗО и под домашний арест.

— Задержание стало результатом эффективного взаимодействия службы безопасности Сбербанка с правоохранительными органами. Клиенты банка от деятельности группы лиц не пострадали. Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники привлекаются к ответственности в соответствии с уголовным законодательством, — прокомментировала пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка.