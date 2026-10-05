Таиланд и Вьетнам усилили борьбу за российских туристов

Продажи на зимний сезон идут на 20–30% выше прошлого года

Конкуренция за зимнего российского туриста между Таиландом и Вьетнамом усилилась. Об этом сообщила аналитическая служба АТОР.

Вьетнам резко увеличил турпоток, но Таиланд к сентябрю практически ликвидировал прошлогоднее отставание. Продажи на зимний сезон идут на 20–30% выше прошлого года.

Предложение выходит за пределы Пхукета и Паттайи. Растет интерес к Као Лаку, Краби, Самуи, Ко Чангу, небольшим островам и северным провинциям. Турция также растягивает спрос за пределы лета. Прямые программы в Анталью могут продолжиться после октября, а дополнительными поводами становятся концерты, фестивали и гастрономия.

Ранее сообщалось, что в АТОР опровергли информацию об угрозе срыва туров в Таиланд из-за COVID-19. Российские туроператоры не фиксируют всплеска аннуляций туров в Таиланд.

Алсу Сабирзанова