Фардиев Ильшат Шаехович

Общая информация

Родился в д. Аняково Актанышского района ТАССР.

Образование:

1983 г. — Казанский филиал Московского энергетического института по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» .

Трудовая деятельность:

1983 по 1985 гг. — электромонтер, старший инженер КИПиА птицефабрики «Тукаевская».

1985 по 1990 гг. — главный энергетик завода ЖБИ.

1990 по 1995 гг. — начальник механизированной колонны Татсельхозводстроя.

1995 по 1998 гг. — председатель сельскохозяйственного кооператива, глава администрации Актанышского района.

1998 по 1999 гг. — глава администрации Альметьевского района и г. Альметьевска.

1999 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

2002 по 2010 гг. — генеральный директор ОАО «Татэнерго».

2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член Комитета по бюджету, налогам и финансам.

2005 по 2010 гг. — генеральный директор ОАО «Генерирующая компания».

2009 по 2010 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

2010 по 2012 гг. — заместитель премьер-министра РТ — министр энергетики РТ.

С мая 2012 г. — генеральный директор ОАО «Сетевая компания».

Заслуженный энергетик РТ. Лауреат Государственной премии РТ (2003 г.).

Победитель Российского конкурса «Менеджер года-2001», первого Республиканского общественного конкурса «Руководитель года» (2001 г.), «Лучший руководитель предприятия энергетики» (2002 г.), «Лидер российской экономики — 2003», победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «Руководитель предприятия наиболее эффективной кадровой политики».

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным знаком международного форума «Мировой опыт и экономика России».

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