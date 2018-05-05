Фардиев Ильшат Шаехович
Общая информация
Родился в д. Аняково Актанышского района ТАССР.
Образование:
1983 г. — Казанский филиал Московского энергетического института по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» .
Трудовая деятельность:
1983 по 1985 гг. — электромонтер, старший инженер КИПиА птицефабрики «Тукаевская».
1985 по 1990 гг. — главный энергетик завода ЖБИ.
1990 по 1995 гг. — начальник механизированной колонны Татсельхозводстроя.
1995 по 1998 гг. — председатель сельскохозяйственного кооператива, глава администрации Актанышского района.
1998 по 1999 гг. — глава администрации Альметьевского района и г. Альметьевска.
1999 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2002 по 2010 гг. — генеральный директор ОАО «Татэнерго».
2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член Комитета по бюджету, налогам и финансам.
2005 по 2010 гг. — генеральный директор ОАО «Генерирующая компания».
2009 по 2010 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
2010 по 2012 гг. — заместитель премьер-министра РТ — министр энергетики РТ.
С мая 2012 г. — генеральный директор ОАО «Сетевая компания».
Заслуженный энергетик РТ. Лауреат Государственной премии РТ (2003 г.).
Победитель Российского конкурса «Менеджер года-2001», первого Республиканского общественного конкурса «Руководитель года» (2001 г.), «Лучший руководитель предприятия энергетики» (2002 г.), «Лидер российской экономики — 2003», победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «Руководитель предприятия наиболее эффективной кадровой политики».
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным знаком международного форума «Мировой опыт и экономика России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, г. Казань, ул. Бондаренко, 3
- Телефон: 8 (843) 291-85-59
- Email: office@gridcom-rt.ru
- Сайт: www.gridcom-rt.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018