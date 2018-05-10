Минигулов Фарид Гертович

Общая информация

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва



Родился 18 мая 1966 года в г. Нижнекамск ТАССР.

Образование:

1989 год — Казанский химико-технологический институт

1995 год — аспирантура при КХТИ

Трудовая деятельность:

В 1995 — 1997 гг. — начальник смены, начальник отделения завода СК ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 1997 — 2000 гг. — ведущий инженер отдела стратегической научно-технической информации Управления международного научно-технического и экономического сотрудничества ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2000 — 2001 гг. — ведущий инженер отдела по инвестициям Управления собственности фондовым рынком и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2001 — 2004 гг. — главный инженер завода по производству полистиролов и переработке газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2004 — 2012 гг. — директор завода по производству поликарбонатов ОАО «Казаньоргсинтез».

С июня 2012 г. — генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез» (ныне — ПАО «Казаньоргсинтез»).

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Кандидат химических наук.

Заслуженный химик Республики Татарстан.

Награжден медалью «1000-летие Казани».

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