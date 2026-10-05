Шохин назначен уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей

Также учреждена организация, которая обеспечивает деятельность бизнес-омбудсмена

Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Шохина уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Соответствующий комплекс документов опубликован на официальном портале правовых актов.

Документ вступил в силу с момента подписания, 5 октября 2026 года.

Также подписан указ, определяющий автономную некоммерческую организацию «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» как структуру, обеспечивающую деятельность уполномоченного при президенте России по защите прав бизнеса. Иными словами, учреждена организация, которая обеспечивает деятельность бизнес-омбудсмена.

Организация будет отвечать за финансовое, материально-техническое и информационное сопровождение деятельности омбудсмена. Учредителем от имени государства выступает Управление делами президента РФ, а финансирование осуществляется из федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.

Правительство должно предоставить организации помещение в Москве не позднее 31 декабря 2026 года, а также ежегодно предусматривать субсидии на ее работу. Кроме того, организация войдет в перечень структур, финансируемых Управлением делами президента.

Это назначение закрепляет за Шохиным статус официального представителя интересов бизнеса на высшем уровне власти и дает ему полномочия для защиты предпринимательского сообщества.

Шохин занимал пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее стало известно, что российский бизнес добровольно перечислил в бюджет 384 млрд рублей

Зульфат Шафигуллин