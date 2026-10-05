Россиян предупредили о росте мошенничества с налоговыми уведомлениями

Злоумышленники могут звонить от лица налоговых органов, уточняя данные, и запугивать штрафами

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С началом осенней рассылки налоговых уведомлений мошенники активизировали схемы обмана налогоплательщиков. В 2026 году риск таких атак вырос из-за изменений кадастровой стоимости недвижимости в ряде регионов. Об этом ТАСС сообщил эксперт по информационной безопасности Дмитрий Овчинников.

По его словам, злоумышленники могут звонить от лица налоговых органов, уточняя данные, и запугивать штрафами. Также Овчинников заявил, что госорганы так не поступают, поэтому любые подобные звонки, сообщения и письма нужно проверять.

Еще одним распространенным способом стала рассылка фальшивых уведомлений с предложением оплатить налог по ссылке. Сайт по ней не является настоящим порталом ФНС, а для правдоподобия мошенники используют реальные данные граждан из утечек. Оплата через неофициальные страницы грозит потерей денег и установкой вредоносного ПО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проверить начисления и оплатить налог можно в личном кабинете на портале госуслуг и сайте ФНС.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о мошенничестве с «удвоением» баланса. Злоумышленники узнают дату рождения абонента и отправляют письмо на почту или номер, копируя фирменный стиль и логотипы оператора.

Алсу Сабирзанова