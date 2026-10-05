Рамзану Кадырову вручили высшую награду Духовного собрания мусульман России
Награда присуждена за вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия
Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен высшей награды Духовного собрания мусульман России (ДСМР) — ордена имени первого муфтия Российской империи Мухамеджана-хазрата Хусаинова I степени. Сегодня чеченский руководитель отмечает свое 50-летие.
Награда присуждена за вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия.
Муфтий Альбир Крганов отметил заслуги Кадырова в развитии общественной дипломатии и укреплении духовно-нравственных ценностей.
— Почти 20 лет на посту руководителя Чеченской Республики Вы успешно решаете задачи всестороннего развития региона, работаете ради его процветания и повышения благосостояния жителей. Ваша многогранная деятельность является образцом самоотверженного служения высоким духовным идеалам, патриота своего Отечества, мудрого наставничества и неустанных трудов во имя укрепления традиционных ценностей ислама, — говорится в сообщении пресс-службы ДСМР.
Напомним, в конце сентября Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни.
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