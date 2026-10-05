В Татарстане перевыполнили план по строительству индивидуального жилья

С начала года в республике введено более 2,8 млн кв. м жилья

Фото: Реальное время

За девять месяцев 2026 года в Татарстане ввели 1,99 млн кв. м индивидуального жилья. Это 101% от годового плана. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, передает РБК.

На ИЖС приходится большая часть введенного с начала года жилья — свыше 3 млн кв. м, или 96% от плана на год. Коммерческое строительство выполнено на 90%: сдано 106 многоквартирных домов общей площадью более 942 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 74% — построено 38 домов площадью более 111 тыс. кв. м.

Всего с начала года в республике введено более 2,8 млн кв. м жилья. По этому показателю Татарстан занимает третье место среди регионов России. По итогам года планируется сдать не менее 3,175 млн кв. м.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, в 2025 году план по вводу жилья перевыполнили, построив более 3,5 млн кв. м, — это рекорд.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили компенсировать учителям 50% первого взноса по ипотеке. В некоторых регионах уже действуют жилищные программы для педагогов.

Алсу Сабирзанова