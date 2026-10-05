В Татарстане предложили запретить продажу вейпов с 2027 года

Ориентировочные потери бюджета от запрета оцениваются в 38 млн рублей в год

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В Татарстане разработали законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них сроком на пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Проект закона находится на предварительном рассмотрении в Госсовете республики.

Документ направлен на защиту здоровья граждан и ограничение распространения никотинсодержащей продукции.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов бюджета, однако приведет к выпадающим доходам. В настоящее время 303 субъекта торговли в республике платят налоги в консолидированный бюджет, объем поступлений от них за 2025 год составил 40,9 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ориентировочные потери бюджета от запрета оцениваются в 38 млн рублей в год. Эти потери могут быть компенсированы поступлениями от лицензионных сборов за розничную и развозную торговлю указанной продукцией (20 тыс. рублей за каждый год срока действия такой лицензии).

Согласно пояснительной записке, проект разработан для защиты населения от негативных последствий потребления никотина, особенно среди молодежи. По данным ВЦИОМ, опыт использования вейпов есть у 21% совершеннолетних россиян, а основная аудитория — жители крупных городов в возрасте до 35 лет. Закон предложено ввести в действие с марта 2027 года для обеспечения переходного периода.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что казанский центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» объявил о закупке социологического исследования на тему «Вейпинг в молодежной среде: увлечение или новая форма наркотизации?». Стоимость контракта составляет 300 тысяч рублей.

Также властями Татарстана были разработаны новые правила лицензирования табачных магазинов. А в России с 1 октября изменились правила торговли сигаретами.

Зульфат Шафигуллин