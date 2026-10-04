Медведев: блокировка спутников «Рассвет» из-за «придурка» приведет к космической войне

Он также подчеркнул, что в космосе необходимо соблюдать вежливость

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне. В своем Telegram-канале он отметил, что такая блокировка по просьбе украинской стороны подразумевает уничтожение спутников, что, по его мнению, осознают и американцы.

— «Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне, — написано в посте.

Медведев также подчеркнул, что в космосе необходимо соблюдать вежливость, поскольку это «очень тесное место». Он добавил, что последствия могут быть серьезными: если российская группировка будет уничтожена, то низкоорбитальные спутники «Старлинк» США могут упасть с орбиты.

Ранее Медведев опроверг слухи о мобилизации.

Никита Егоров