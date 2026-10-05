Демонтаж полумесяца с башни Сююмбике в Казани перенесен на 6 октября

Первоначально работы должны были начаться 5 октября, но из-за сильного ветра их перенесли

Фото: Динар Фатыхов

В рамках реставрационных работ в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» демонтаж позолоченного полумесяца с башни Сююмбике запланирован на утро вторника. Об этом сообщает Комитет по охране ОКН.

Первоначально работы должны были начаться 5 октября, но из-за сильного ветра их перенесли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реставраторам предстоит провести работы на высоте 58 метров. После демонтажа полумесяц отправят на производственную базу для очистки и покрытия сусальным золотом. Работы займут около трех недель, после чего символ башни Сююмбике вернется на прежнее место.

Реставрация кирпичной кладки верхних ярусов башни также продолжается методами докомпановки и вычинки. Многое зависит от погоды и технического состояния креплений шпиля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, ранее сообщалось, что до конца года в башне Сююмбике должен пройти масштабный этап реставрации с бюджетом в 136,5 млн рублей. После этого власти задумаются о музеефикации объекта.

Зульфат Шафигуллин