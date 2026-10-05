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В Татарстане городам и районам передали 59 новых школьных автобусов

16:05, 05.10.2026

Автобусы развозят порядка 30 тыс. учащихся по 963 маршрутам республики

В Татарстане городам и районам передали 59 новых школьных автобусов
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал руководителям республиканских образовательных организаций 59 новых школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

Общая численность автопарка системы образования Татарстана теперь составляет 901 транспортное средство.

Автобусы развозят около 30 тыс. учащихся по 963 маршрутам. Новые машины направлены на школьные маршруты в дополнение к существующим.

взято с сайта tatarstan.ru

— Новые автобусы — это безопасность и комфорт для детей, спокойствие родителей, уверенность в том, что дорога в школу и домой будет надежной, — заявил Минниханов.

Раис республики отметил важность эффективной эксплуатации транспорта, соблюдения требований к перевозке детей и привлечения профессиональных водителей. Церемония передачи прошла в День учителя на площадке у Центра уникального мастерства. Минниханов вручил сертификат на автобусы министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину.

Подробнее о мероприятиях с участием раиса республики Рустама Минниханова в День учителя — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее сегодня Владимир Путин заявил об открытии в России 1 719 новых школ с 2019 года.

Зульфат Шафигуллин

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