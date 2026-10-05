В Татарстане городам и районам передали 59 новых школьных автобусов

Автобусы развозят порядка 30 тыс. учащихся по 963 маршрутам республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал руководителям республиканских образовательных организаций 59 новых школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики.

Общая численность автопарка системы образования Татарстана теперь составляет 901 транспортное средство.

Автобусы развозят около 30 тыс. учащихся по 963 маршрутам. Новые машины направлены на школьные маршруты в дополнение к существующим.

— Новые автобусы — это безопасность и комфорт для детей, спокойствие родителей, уверенность в том, что дорога в школу и домой будет надежной, — заявил Минниханов.

Раис республики отметил важность эффективной эксплуатации транспорта, соблюдения требований к перевозке детей и привлечения профессиональных водителей. Церемония передачи прошла в День учителя на площадке у Центра уникального мастерства. Минниханов вручил сертификат на автобусы министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину.

Подробнее о мероприятиях с участием раиса республики Рустама Минниханова в День учителя — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее сегодня Владимир Путин заявил об открытии в России 1 719 новых школ с 2019 года.

Зульфат Шафигуллин