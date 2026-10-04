В Татарстане самозапрет на кредиты оформили 16% жителей

Всего с момента запуска сервиса статус самозапрета получили 654,5 тыс. жителей республики

Фото: Максим Платонов

В сентябре жители Татарстана подали 23,1 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты (+10,3% к августу) и 8,2 тыс. — на его снятие. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего с момента запуска сервиса статус самозапрета получили 654,5 тыс. жителей республики, что составляет 16% от населения региона.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В сентябре спрос на услугу вырос в целом по России: граждане направили 732,9 тыс. заявок на установку (+10,3% к августу) и 255,7 тыс. — на снятие (-1,7%).

Всего самозапрет действует у 22,34 млн россиян. Более половины из них (52,9%) имеют активные долговые обязательства, 19,7% — бывшие заемщики, а 27,4% никогда не брали кредиты.

Россияне преимущественно выбирают полный самозапрет (91,6% заявок). Среди регионов-лидеров по доле граждан с самозапретом Мурманская область (27%), Магаданская область (25%) и Коми (24%). Татарстан с показателем 16% находится на 31-м месте в общероссийском рейтинге.

При этом в августе республика оказалась в топ-5 регионов России по числу установленных самозапретов на кредит.

Зульфат Шафигуллин