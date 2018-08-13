«Памятник энергетики»: «Сетевая компания» подвела итоги инвестпрограммы за пять лет

В республике появилось более 70 важных энергообъектов

Фото: ОАО "Сетевая компания"

В Татарстане завершилась пятилетняя инвестпрограмма строительства электросетей. Ее итоги торжественно подвели в КРК «Пирамида». За это время в республике появилось более 70 важных объектов, обеспечивающих надежную и безаварийную работу энергосистемы, а объем общих инвестиций составил 45 млрд рублей. Подробнее – в репортаже «Реального времени».

45 млрд в новые энергообъекты

На прошлой неделе страна поздравила специалистов строительной отрасли – второе воскресенье августа по традиции принято считать Днем строителя. В канун праздника в казанской «Пирамиде» чествовали особенных представителей отрасли – тех, кто строит энергетические объекты, реализовывая стратегические цели республики.

Виновником торжества стала «Сетевая компания» Татарстана, которая успешно выполнила пятилетнюю инвестпрограмму. Так, с 2013 года в энергосистеме республике появилось более 70 важных объектов, обеспечивающих надежную и безаварийную работу. В общей сложности на это ушло 45 млрд рублей.

Инновационные решения для энергостроителей были реализованы при реконструкции и строительстве таких значимых объектов, как подстанция 500 кВ «Киндери» (крупнейший центр питания Казани), ПС-110 кВ «Южная», ПС 500 кВ «Бугульма», ПС 110 кВ «Юбилейная» и ПС 220 кВ «Бегишево». Все эти подстанции являются центрами питания предприятий нефтехимического комплекса и нефтедобывающих потребителей.



«Энергия Камы пришла в Казань»

Особенно важным для энергетиков достижением стало строительство новой воздушной линии напряжением 220 кВ «Щелоков-Центральная». Провода нового поколения позволили повысить надежность воздушной линии и сократить потери при передаче электроэнергии. Самым сложным и героически пройденным участком линии стал спецпереход через Вятку. Благодаря такому ходу, Казань, наконец, обрела новый независимый источник электроэнергии. В период пиковых нагрузок и аварийных событий линия «Щелоков-Центральная» может обеспечить до 800 МВт мощности, то есть половину потребления Казанского энергорайона. — «Сетевая компания» смогла донести энергию Камы до Казани, — с гордостью отметил проект компании ее генеральный директор Ильшат Фардиев.

«Сетевая компания» смогла донести энергию Камы до Казани



— С рождением этой подстанции мы заложили фундамент того, что сейчас реализовано, — подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин. — Потому, что «Щелоков-Центральная» дала энергию на «ТАНЕКО», благодаря появлению этого источника энергетики смогли дальше развивать Нижнекамский промузел и создать подстанцию «Бегишево». Так в Нижнекамске появился третий независимый источник, чего не было со времен Советского Союза, — продолжил он.



Благодаря «Щелокову» за последние два годы в Нижнекамском промузле не было ни одного отключения промышленных производств по вине внешнего электроснабжения. — Просто взяли и закрыли этот вопрос, — сказал Гиззатуллин.

Энергомост через Вятку значительно облегчил жизнь и казанцам. По словам Руслана Гиззатуллина, до этого Казань, фактически, «висела» на линии «Заинск-Киндери». Теперь появилась еще одна линия, а Казань обеспечена двумя внешними источниками. Чтобы обеспечить полную надежность казанской энергетики, остался завершающий этап – сформировать энергокольцо вокруг Казани, учитывая ввод новых генерирующих мощностей. И тогда вопрос категорийности будет решен окончательно.

Подстанцию «Щелоков» в принципе можно назвать легендой Татарстана. Фактически ее строительство началось еще в 1980 году, но тогда проект был заморожен. В 2000-х к нему вернулись, но в активную фазу строительства он вошел в 2012 году. Подстанция увековечила имя своего первого проектировщика и строителя – Юрия Щелокова. И включена в «Северный транзит» единой энергетической системы России, обеспечивая при этом надежность перетоков электрической энергии и мощность по сечению Центр-Урал. Важный для энергосистемы страны объект открыл лично министр энергетики РФ Александр Новак.

Энергостроительный кластер

Официальная часть торжества прошла в зале концертного комплекса. Поздравить всех с отличными результатами проделанной работы приехали представители государственных органов, энергосообщества, а также партнеры компании.

— Энергетика сегодня связывает все в одну цепочку: и воду, и воздух, и землю и людей, — обратился с приветственной речью к залу глава «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. Он подчеркнул, что за время реализации программы удалось создать целый кластер энергостроительного направления. – Строительство энергообъектов – это совместная работа проектировщиков, строителей, заказчиков, подрядчиков, субподрядчиков. Только так рождаются уникальные решения. Мы с вами смогли создать целый кластер – «Инвэнт», «КЭР-холдинг», «Опора плюс», «Татэнергострой» и многие другие, кто оказался рядом с «Сетевой компанией.

Ильшат Фардиев наградил ветеранов энергетики



В своем обращении Фардиев также отметил энтузиазм и героизм энергостроителей. — В зале сидят выдающиеся строители энергетики, потому что наши с вами дела остаются на века. Нам удалось вместе осуществить задуманное, — подчеркнул он.

Далее последовала вереница государственных наград. Слова искренней благодарности звучали в адрес сотрудников, ветеранов компании и партнеров.

1,5 млрд вложений в ГИСУ

Затем слово взял заместитель министра строительства Татарстана Ильдус Насыров. – «Сетевая компания» – та компания, с которой хочется работать. Прежде чем начать стройку, нужно подвести электроэнергию, чтобы подвести электроэнергию, нужно построить подстанцию, линейные объекты и так далее. Вся жизнь крутиться вокруг энергетиков, — сакцентировал он обращение к залу.

Вся жизнь крутится вокруг энергетиков



Благодарственная речь заместителя генерального директора «Сетевой компании» по инвестиция Азата Мазитова пестрила цифрами. Так, по его словам, за 5 лет участия в программе ГЖФ компания вложила 1,3 млрд рублей в электрификацию объектов. — В программе ГИСУ РТ было вложено 1,5 млрд рублей, по ИЖС за 3 года компания вложила 500 млн рублей, — рассказал Мазитов.



Памятник энергетики

Технический директор «Сетевой компании» Илшат Галимзянов на сцене вспомнил курьезный случай. Во время запуска реконструированной подстанции «Кутлу-букаш» прогноз погоды обещал снегопад. — Мы надеялись, белый снежок ровно ляжет, все будет чисто и красиво. Но вместо этого выпал снег с дождем, получилось мессиво. В итоге всю ночь сушили, чистили. А по сценарию во время открытия должна была выступать детская группа в валенках и с санями. В итоге дети выступили, правда на асфальте, но в валенках, — посмеялся Галимзянов.

Слова искренней благодарности звучали в адрес сотрудников, ветеранов компании и партнеров



Также он рассказал и об уникальных решениях, которые энергетики принимали прямо во время строительства, можно сказать в экстремальных условиях. — Для того, чтобы поэтапно проводить замену ячеек 110 кВ, не погашая потребителей, было принято решение по территории подстанции «Центральная» проложить две взаиморезервируемые линии 110 кВ, соединить старую систему шин с новыми, — поделился Галимзянов.

Интересное решение было реализовано и на подстанции Кировская – там смогли перераспределить нагрузку по сетям 10 кВ. Это позволило отключить в кратчайшие сроки провести реконструкцию подстанции.

Официальная часть плавно перетекла в развлекательную

Подводя итоги проделанной работы, представители энергосообщества отмечали, что за 5 лет было решено огромное количество проблем, родом из Советского Союза. Удалось решить проблемы с надежностью крупных промышленных предприятий, было внедрено огромное количество технических решений, вложено финансовых средств.



-То, что делается сейчас — памятник, который воздвигли энергетики на долгие годы вперед. При этом, памятник работает, дает свет и возможность развиваться людям и экономике Татарстан, — охарактеризовал результаты «Сетевой компании» Руслан Гиззатуллин.

Торжественные речи, пожелания успешного развития и достижения амбициозных задач плавно перетекли в развлекательную часть вечера с участием звезд татарской эстрады и творческих коллективов республики.