Исследование: 26% казанцев назвали свои отношения с руководителем дружескими
При этом 43% считают, что дружба скорее помогает, 35% — что мешает
26% трудоустроенных жителей Казани характеризуют свои отношения с руководством как дружеские, большинство (60%) называют общение сугубо деловым. Опрос SuperJob проходил в сентябре 2026 года среди экономически активного населения города.
Влияние дружбы на рабочий процесс горожане оценивают неоднозначно — 43% считают, что она скорее помогает, 35% — что мешает.
Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 75%, а среди сторонников деловых отношений — только 34 процента. Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими и чаще говорят об их положительном влиянии.
Молодежь до 35 лет придерживается приятельского формата общения чаще старших коллег (34% против 19%) и чаще отмечает пользу от таких отношений (60% против 35%).
Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц также чаще упоминают о дружбе с руководством. При этом 62% опрошенных полагают, что дружбу можно сохранить, если начальником становится бывший сослуживец.
Напомним, ранее в другом исследовании сообщалось, что большинство казанцев готовы переехать ради повышения на работе.
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