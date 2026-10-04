Исследование: 26% казанцев назвали свои отношения с руководителем дружескими

При этом 43% считают, что дружба скорее помогает, 35% — что мешает

Фото: Максим Платонов

26% трудоустроенных жителей Казани характеризуют свои отношения с руководством как дружеские, большинство (60%) называют общение сугубо деловым. Опрос SuperJob проходил в сентябре 2026 года среди экономически активного населения города.

Влияние дружбы на рабочий процесс горожане оценивают неоднозначно — 43% считают, что она скорее помогает, 35% — что мешает.

Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 75%, а среди сторонников деловых отношений — только 34 процента. Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими и чаще говорят об их положительном влиянии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Молодежь до 35 лет придерживается приятельского формата общения чаще старших коллег (34% против 19%) и чаще отмечает пользу от таких отношений (60% против 35%).

Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц также чаще упоминают о дружбе с руководством. При этом 62% опрошенных полагают, что дружбу можно сохранить, если начальником становится бывший сослуживец.

Напомним, ранее в другом исследовании сообщалось, что большинство казанцев готовы переехать ради повышения на работе.

Зульфат Шафигуллин