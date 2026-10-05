F6 выявила сеть мошеннических сайтов по продаже топлива

Злоумышленники создали как минимум 17 сайтов, через которые предлагали доставку горючего в любую точку России

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники начали обманывать пользователей, предлагая оптовую продажу бензина и дизельного топлива через сеть поддельных сайтов. Об этом ТАСС сообщили в ИБ-компании F6.

Под брендом FuelDrive злоумышленники создали как минимум 17 сайтов, через которые предлагали доставку горючего в любую точку России объемом от 200 литров до 30 тыс. литров. За литр АИ-92 просили 79,5 рубля, АИ-95 — 89,5 рубля, АИ-100 — 119,5 рубля.

Жертвами становились не только автомобилисты, но и руководители промышленных, строительных, транспортных и аграрных предприятий. Мошенники принимали предоплату на карту физического лица, после чего переставали выходить на связь.

Большинство доменов созданы по схеме «бензин-[город].рф» и зарегистрированы 29 июля 2026 года. Также использовались сайты в зонах .ru, .com и .bond с сочетаниями fueldrive, bazatoplivo, toplivo-center. Ссылки распространялись в профильных чатах и рекламных объявлениях, часть сайтов уже неактивна.

Ранее сообщалось, что цена на бензин АИ-92 снизилась на бирже. Стоимость межсезонного дизельного топлива упала на 1,08%.

Алсу Сабирзанова