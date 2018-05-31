Татарстанец стал вице-президентом Федерации лыжных гонок России
Президента Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, гендиректора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева избрали вице-президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Результатов личных не бывает, это командная работа — очень большая поддержка идет от президента Татарстана, правительства республики. Часто встречаемся с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, обговариваем задачи спортсменов, подготовку», — цитирует Фардиева пресс-служба ОАО «Сетевая компания».
Президентом федерации переизбрали Елену Вяльбе, возглавляющую ФЛГР с 2010 года.СпортОбществоВласть Татарстан
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