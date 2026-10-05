Спрос россиян на зимние туры в Таиланд вырос на 20–30%

За девять месяцев 2026 года Таиланд принял около 1,27 млн туристов из России

Продажи туров из России в Таиланд на предстоящий зимний сезон увеличились на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

За девять месяцев 2026 года Таиланд принял около 1,27 млн туристов из России. Одновременно вырос турпоток во Вьетнам — более 1 млн россиян за восемь месяцев, что на 165,7% больше, чем годом ранее. Несмотря на это, Таиланд сохраняет первое место по числу поездок россиян среди стран Юго-Восточной Азии.

Основной спрос приходится на Пхукет, Као Лак, Паттайю, Самуи, Ко Чанг и провинцию Краби. При этом растет интерес к менее массовым направлениям: Ко Ланте, Ко Липе и острову Яо Яй.

Увеличение продаж на 20–30% говорит о сохраняющемся интересе к тайским курортам, при этом поток распределяется между популярными и менее массовыми направлениями.

Ранее сообщалось, что Таиланд может увеличить турналог для иностранцев ради расширенной страховки. Изначально сбор планировали установить на уровне 300 батов.

Алсу Сабирзанова