«Побежало молоко»: Фардиев выведет бывший актив Муратова на полную мощь в 2018 году

«Агросила» вложит в Набережночелнинский молочный комбинат «Просто молоко» 50 млн рублей

Фото: Сергей Афанасьев

Накануне в рамках пресс-тура по Набережночелнинскому молочному комбинату — активу, который в июне этого года был куплен холдингом «АГРОСИЛА» у компании Марата Муратова «Просто молоко», — рассказали о первых итогах существования завода под крылом Ильшата Фардиева. Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», тоже прошедшего по старым советским цехам, гендиректор «АГРОСИЛЫ» Светлана Барсукова рассказала о планах инвестиций в комбинат на 50 млн рублей, за счет каких товаров планируется расширить ассортимент завода и почему пришлось отказаться от желания производить твердые сыры. Кроме того, стало известно, что при Муратове завод работал далеко не на полную мощность — даже сейчас он загружен лишь на 60%. Команда Ильшата Фардиева планирует вывести на полную мощность комбинат к середине 2018 года, увеличив ее к концу 2018 года еще на треть.

Как «Просто молоко» приземлилось в агроимперии Ильшата Фардиева

Комбинат открылся еще в 1973 году, и, как заметил главный технолог завода «Просто молоко» (Набережночелнинский молококобминат), входящего в холдинг «АГРОСИЛА», Олег Куделькин, «потом пережил ряд модернизаций, смен собственников». Пока летом 2017 года его не приобрела компания «АГРОСИЛА» (сумма сделки до сих пор не разглашается). При этом, как особенно отметила глава холдинга Светлана Барсукова, «АГРОСИЛА» купила не бизнес «Просто молоко», а имущественный комплекс «Просто молоко» (включая одноименный бренд). Весь коллектив предприятия остался на месте, никто уволен не был, сообщили в компании.

Сегодня комбинат принимает молоко, перерабатывает его и производит молочную продукцию. Цеха его действительно старые, советские — часть оборудования новое (процент износа здания и старого оборудования — 30—40%). Во время экскурсии по комбинату — от лабораторий до цеха производства творогов и упаковки — Куделькин рассказал об особенном упоре на качественный контроль. Отбор проб начинается сразу после подвоза молока молоковозами и анализируется на соответствие норм, в том числе тестируют молоко на антибиотики, кислотность, жир. Каждую партию товара также проверяют бактериологическими посевами для получения качественного удостоверения. Проходя по длиннющим коридорам и бесконечным лестницам, мы были вынуждены несколько раз переодеваться — один халат сменялся другим, бахилы надевались всякий раз новые: что, как объяснили нам, тоже вызвано необходимостью контроля качества продукции. В отдельной лаборатории как сырье, так и уже готовую продукцию проверяют на соответствие различным нормам: на приборе для определения массовой доли влаги, экспресс-анализаторе для проверки плотности, белка, жиров, сахаров (в т. ч. лактозы). На комбинате установлен и прибор «Филин» для определения фальсифицированного масла: рядом с прибором работники предприятия положили свое масло и масло другой компании (не скрыв красной упаковки конкурента), которое, как показал прибор, «ненастоящее» — то есть, с добавлением растительных жиров (такое масло светится голубоватым оттенком, в отличие от обычного, которое светится желтым): то есть, маргарин незаконно продается в упаковке «сливочное масло». К сожалению, обычный покупатель лишен возможности подобной проверки — хотя в том же «Эссене» мы однажды стали свидетелями проверки этим прибором масла, лежащего на полках магазина (Махеев и Барышев таким образом тогда отвечали на критику президента РТ Рустама Минниханова, отметившего засилие фальшивого масла на полках татарстанских магазинов). И на вкус, как заверили нас работницы лаборатории, определить, какое перед вами масло — настоящее или не очень — к сожалению, тоже невозможно. Не исключено, что на «Просто молоко» «Филином» проверяют масло конкурентов…

Пока «Просто молоко» выпускает три вида творога: обезжиренный, пятипроцентный и девятипроцентный, но в перспективе команда «АГРОСИЛЫ» намерена расширить творожный ассортимент



40 тонн кефира, 40 тонн катыка, 24 тонны сметаны и около 12 тонн йогуртов

Прошедшее проверку молоко по шлангам из молоковоза принимается двумя модулями. В контейнеры поступает до 25 тонн в час. Это молоко также фильтруют от мельчайших частиц, которые могли попасть в него на фермах. Затем молоко поступает в аппаратный цех для первичной переработки. Здесь ежедневно может храниться до 310 тонн молока, а в час перерабатываться до 25 тонн. Молоко подвергается тепловой обработке, удаляются запахи. Рядом находятся цехи для производства кисломолочной продукции. «Просто молоко» производит в сутки 40 тонн кефира, 40 тонн катыка и ряженки, 24 тонны сметаны и около 12 тонн йогуртов и кисломолочных напитков.

— А молока сколько в день перерабатываете? — уточнили мы у главного технолога.

— Принять можем 210 тонн молока (но в скором времени намерены увеличить объемы приемки молока до 300 тонн), а выпускать можем до 125 тонн молока в сутки, — рассказал нам Олег Куделькин.

Кроме того, в тех же цехах производят и «полезный, уникальный напиток «Ацидофелин». Планируется — уже готовят документы — запуск продукта «Ацидофелин сладкий». Как уверяет Куделькин, продукт чрезвычайно полезный, так как содержит ацидофильную палочку — «в отличие от болгарской палочки ацидофильная продолжает в желудочно-кишечном тракте человека свою жизнедеятельность, подавляя жизнедеятельность гнилостных бактерий».

Зачем на «Просто молоко» уничтожают микроорганизмы перекисью водорода и раскаленным воздухом

В творожном цехе расположено новое оборудование (в т. ч. и пять коагуляторов, где творог сквашивается). Его мощность на сегодняшний день — порядка 7 тонн в сутки. Пока «Просто молоко» выпускает три вида творога: обезжиренный, пятипроцентный и девятипроцентный, но в перспективе команда «АГРОСИЛЫ» намерена расширить творожный ассортимент. Упаковывается творог по технологии компании «Тетра пак». В цехе упаковки мы стали свидетелями расфасовки сметаны для сети «Ашан», с которой компания «Просто молоко» заключила соглашение: во все магазины российской сети поступает именно челнинские молокопродукты, но под «ашановским» брендом.

В цехе розлива стерильного молока с большим сроком хранения продукт разливают в так называемые «брики». По словам Куделькина возможность длительного хранения такого молока объясняется его высокой температурной обработкой (137 градусов) — химические соединения разрушиться не успевают, а «биологические — уничтожаются». Пастеризованное молоко фасуется в бутылки и пакеты, при пастеризации сохраняются микроорганизмы, и при несоблюдении условий хранения они развиваются — отсюда скисание молока. При стерилизации микроорганизмы не выживают. Кроме того, стерилизуется и сама специальная упаковка для стерильного молока — сначала перекисью водорода, затем горячим воздухом при температуре 240 градусов. В сутки подобной упаковки производят до 90 тонн.

В народе бытует мнение, что стерилизованное молоко — не молоко вовсе: «не может молоко храниться 30—60 дней». Куделькин на такой скепсис отвечает заверениями, что как раз для производства стерильного молока выбирается лучшее молоко



«Во времена Советского Союза весь Север вырос на сухом молоке — и ничего!»

В народе бытует мнение, что стерилизованное молоко – не молоко вовсе: «не может молоко храниться 30—60 дней». Куделькин на такой скепсис отвечает заверениями, что как раз для производства стерильного молока выбирается лучшее молоко — молоко с низкими качественными характеристиками при подобной тепловой обработке просто свернется.

К слову, на предприятии уверяют, что в производстве используют только настоящее молоко. Однако как известно «в народе бытует мнение», что некоторые производители используют сухое молоко — в случае нехватки обыкновенного, или же для удешевления производства. Пользуясь случаем, мы поинтересовались у Олега Куделькина, не использует ли тайком молококомбинат сухое молоко?

— Нет! К тому же сейчас цена сухого молока практически 180 рублей [за килограмм]. Если его покупать и разводить, получится дороже обычного молока! — посчитал в уме Куделькин. — Бизнес будет просто нерентабельны. Хотя вот во времена Советского Союза весь Север вырос на сухом молоке, и ничего!

Купив молочный актив Марата Муратова «АГРОСИЛА» отказалась от планов по строительству завода в Заинске

Вместе с нами с предприятием знакомилась и гендиректор компании «АГРОСИЛА» Светлана Барсукова, которая буквально сразу после покупки челнинского молочного актива у компании Марата Муратова летом этого года — в рамках пресс-тура на «Заинский сахар» (еще один актив агроимперии Ильшата Фардиева) — обещала увеличить ассортимент продукции на заводе. Барсукова рассказала, что причина покупки молочного актива — долгие разговоры в самой «АГРОСИЛЕ» о том, что холдингу необходима законченная технологическая цепочка по молоку.

— Мы даже говорили о возможности строительства молочного завода в Заинске на пищевом кластере, на территории промплощадки «Заман». Но так удачно сложилось, что мы смогли приобрести готовое производство, которое может сразу производить продукт и генерировать прибыль, — светясь от удовольствия после удачной покупки заявила Светлана Барсукова, заметив, что в ближайшие 3 года новый завод в Заинске строить «АГРОСИЛА» не планирует. — Молоко на этот комбинат теперь поставляется в основном с наших же агрофирм в Заинском, Тукаевском и Сармановском районах. «АГРОСИЛА» имеет в настоящий момент стадо крупно-рогатого скота в 37 тыс. голов — из них 13 тыс. это дойное стадо. И в месяц мы производим более 6 тыс. тонн молоко: всю текущую потребность Набережночелнинского молочного комбината мы закрываем полностью.

В компании Фардиева планируют, что молочный комбинат выйдет на полную производственную мощность к середине 2018 года: 210 тонн переработки сырья в сутки или 130 тонн готового продукта в сутки



«АГРОСИЛА» расширит ассортимент продукции сывороточными напитками, молочными коктейлями, десертами и введет новый бренд

Тем не менее, пока комбинат работает не во всю мощь – он загружен лишь на 60%. Но когда «АГРОСИЛА» его только приобрела, загружен он было еще меньше. В компании Фардиева планируют, что молочный комбинат выйдет на полную производственную мощность к середине 2018 года: 210 тонн переработки сырья или 130 тонн готового продукта в сутки (и продавать все, что произвели). К концу 2018 года объем производства планируют еще увеличить на 30%.

— Под маркой «Просто молоко» на данный момент выпускает продукцию только Набережночелнинский молочный комбинат «АГРОСИЛА-Молоко». Ни один молочный комбинат на территории Татарстана такую продукцию не выпускает, — рассказала гендиректор холдинга.

— Светлана Геннадьевна, вы обещали нам, что до конца года расширите ассортимент продукции челнинского комбината и возможно даже займетесь сырами. Начали эти планы реализовывать? — напомнили мы Барсуковой.

— Когда мы только приобрели завод, мы выпускали достаточно узкий сегмент: это было пастеризованное молоко и кисломолочные продукты. Сейчас у нас в линейке есть йогурты. Мы расширяем ассортимент возможно не так быстро, как хотелось бы, — призналась Светлана Барсукова. — Но с какой-то стороны это оправдано: мы должны отталкиваться от требований рынка и требований потребителя. В планах у нас выпуск творога в новой упаковке, которую диктует сейчас рынок. Затем планируем запустить линейку сывороточных напитков, молочных коктейлей, десертов молочных. Думаю, что к концу следующего года (оборудование изготавливается достаточно долго — не меньше трех месяцев) вы увидите более широкий ассортимент под брендом «Просто молоко». Но мы ведем параллельно и разработку новой торговой марки — вероятно это будет линейка «Здоровое питание», которой на рынке сегодня нет.

В челнинский молкомбинат Ильшат Фардиев планирует вложить 50 млн рублей

Кроме того, компания разливает молоко под брендами «Каждый день» и «Лакомо» — но эти бренды не принадлежат «Просто молоко» — это собственные торговые марки торговой сети «Ашан», по заказу которой челнинский молкомбинат лишь производит и упаковывает молоко. При этом качество молока под брендом «Просто молоко» и брендами «Ашана» — одинаковое. Договор с «Ашаном» был заключен сразу после покупки «АГРОСИЛОЙ» Набережночелнинского комбината.

Светлана Барсукова: «В планах у нас выпуск творога в новой упаковке, которую диктует сейчас рынок. Затем планируем запустить линейку сывороточных напитков, молочных коктейлей, десертов молочных»



— Успела ли «АГРОСИЛА» инвестировать свои средства в модернизацию Набережночелнинского молкомбината? Сколько планируете вложить в 2018 году? — поинтересовались мы.

— На текущий момент инвестиционных вложений мы пока не сделали, — призналась она. — Но мы уже разработали инвестпрограмму, которую утвердим до 20 декабря. И в следующем году мы планируем инвестиции в производство порядка 50 млн рублей.

В частности, деньги пойдут на приобретение оборудования, во-первых, для производства творожной линейки, во-вторых, для производства сывороточных напитков, в-третьих, для молочных коктейлей. Проведут и реконструкцию линии по производству творога.

— В планах у нас также выпуск творожных и плавленных сырков, — добавила Барсукова.

— Вы же хотели еще и твердые сыры выпускать? — вспомнили мы.

— На текущий момент рынок твердых сыров достаточно насыщен на территории РФ. Поэтому у нас в планах на ближайший год приобретения оборудования для производства твердых сыров нет, — отметила гендиректор «АГРОСИЛЫ».

— Планируете ли выходить на другие регионы? Какую долю рынка «АГРОСИЛА-Молоко» занимает в Татарстане?

— Доля в Татарстане у нас порядка 9%. И да, в планах у нас есть выход за пределы Татарстана, в том числе и за пределы Поволжского региона. Востребованность молочных продуктов есть — обычный человек почти каждый день покупает молоко. Емкость рынка большая. Мы сможем продать любой продукт, который произведем. Что касается производства для сети «Ашан», то там мы поставляем продукты по всей территории России. В настоящий момент «Просто молоко» отгружает «Ашану» ежемесячно 1000 тонн молочной продукции.

Тем не менее, «АГРОСИЛА» нацелена не на развитие чужих, а на развитие своих марок. К слову, как призналась корреспонденту «Реального времени» Светлана Барсукова, в уже существующей собственной розничной сети «АГРОСИЛЫ» (50 магазинов в Татарстане), где продается фирменное мясо птицы, будут теперь продаваться и молочные продукты челнинского комбината. Для этого сеть придется модернизировать и поставить новое оборудование.

1 / 25 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев