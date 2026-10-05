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Путин и Рахмон обсудили развитие отношений России и Таджикистана

14:40, 05.10.2026

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений

Путин и Рахмон обсудили развитие отношений России и Таджикистана
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили перспективы взаимодействия Москвы и Душанбе. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Путин и Рахмон также подтвердили настрой на дальнейшее активное развитие сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что президент России провел телефонный разговор с главой Сербии. Стороны обсудили развитие отношений в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.

Алсу Сабирзанова

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