Путин поддержал создание в России единой нейросети для сферы образования

По словам президента, платформа должна объединить единые программы и учебники, чтобы помочь преподавателям ориентироваться в их многообразии

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единой нейросети в сфере образования. Об этом он заявил на встрече с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема», которая прошла в режиме видеоконференции.

По словам президента, платформа должна объединить единые программы и учебники, чтобы помочь преподавателям ориентироваться в их многообразии.

— Идея абсолютно правильная... Прошу Сергея Кравцова обратить на это внимание, а также руководителей правительства, тех, кто курирует эту сферу. Сейчас нужно этим заняться, безусловно, — заявил глава государства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин отметил, что искусственный интеллект нужно применять для облегчения работы учителей, но нельзя допускать ухудшения образовательного процесса и сведения обучения к нажатию кнопок.

Ранее сегодня Владимир Путин заявил об открытии в России 1 719 новых школ с 2019 года.

Зульфат Шафигуллин