Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Президент подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя
Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником в видеообращении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
— Искренне поздравляю с праздником, с Днем учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдает свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений, — сказал он.
Путин напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус педагога. По его словам, это отражает признание миссии учителей и гарантирует им поддержку и новые возможности для профессионального роста.
Президент подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя.
— Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное — личность учителя. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела, — добавил он.
Путин пожелал педагогам здоровья и благополучия, а также сообщил, что власти продолжат обновлять школы, колледжи, вузы и всю образовательную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что президент России поздравил жителей Набережных Челнов с 400-летием города.
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