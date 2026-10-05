Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником в видеообращении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Искренне поздравляю с праздником, с Днем учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдает свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений, — сказал он.

Путин напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус педагога. По его словам, это отражает признание миссии учителей и гарантирует им поддержку и новые возможности для профессионального роста.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя.

— Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное — личность учителя. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела, — добавил он.

Путин пожелал педагогам здоровья и благополучия, а также сообщил, что власти продолжат обновлять школы, колледжи, вузы и всю образовательную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что президент России поздравил жителей Набережных Челнов с 400-летием города.

Алсу Сабирзанова