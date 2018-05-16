Шамгунов Рушан Рашитович
Общая информация
Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК»
Окончил Казанский государственный технологический университет и Казанский государственный финансово-экономический институт.
Трудовая деятельность:
2005 — 2008 гг. — ведущий специалист по нефтепереработке ОАО «ТАИФ»
2008 — 2010 гг. — начальник отдела нефтехимии и нефтепереработки ОАО «ТАИФ»
2010 — 2013 гг. — начальник управления нефтехимии и нефтепереработки ОАО «ТАИФ»
С 2014 г. — генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я-20.
- Телефон: +7 (8555) 38-16-16
- Email: delo@taifnk.ru
- Сайт: https://www.taifnk.ru/
Дата последнего обновления: 16.05.2018