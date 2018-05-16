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Шамгунов Рушан Рашитович

Промышленность
Шамгунов Рушан Рашитович Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Общая информация

Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК»

Окончил Казанский государственный технологический университет и Казанский государственный финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность:

2005 — 2008 гг. — ведущий специалист по нефтепереработке ОАО «ТАИФ»

2008 — 2010 гг. — начальник отдела нефтехимии и нефтепереработки ОАО «ТАИФ»

2010 — 2013 гг. — начальник управления нефтехимии и нефтепереработки ОАО «ТАИФ»

С 2014 г. — генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК»


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я-20.
  • Телефон: +7 (8555) 38-16-16
  • Email: delo@taifnk.ru
  • Сайт: https://www.taifnk.ru/

Дата последнего обновления: 16.05.2018

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