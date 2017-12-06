Ильшат Фардиев переключил челнинские сети Ивана Егорова на себя

Но основным ее конкурентом остается «КАМАЗ-Энерго», которая держит вторую половину транзита

Основная территориальная сетевая компания Татарстана ОАО «Сетевая компания» неожиданно легко разрубила челнинский «гордиев узел», препятствовавший прямому ее выходу на второй по объему транзита электроэнергии рынок республики. ОАО «Ак Барс холдинг» согласился полностью продать ей электросетевое хозяйство «дочки» ООО «Предприятие электрических сетей», которое охватывает три четверти Набережных Челнов. Таким образом, «Сетевая компания», имевшая доступ только к городу, берет под контроль половину электросетевого пространства Челнов. Вторая — у «КАМАЗ-Энерго», которая при любых условиях сохранит сети за собой. Подробнее в материале «Реального времени».

«Ак Барс Холдинг» сдал сети

На этой неделе завершилось подписание, можно сказать, исторической для татарстанского энергетического рынка сделки между главным «транспортером» электрической энергии, госкомпанией ОАО «Сетевая компания», и ПАО «Камгэсэнергострой», владевшим пятой по объему транзита смежной электросетевой компанией ООО «Предприятие электрических сетей» (ПЭС, оба входят в «Ак Барс холдинг»). «Камгэсэнергострой» по требованию своего собственника АБХ «вынул» из аренды ПЭС старейший электросетевой комплекс, обслуживающий почти все промышленные предприятия Набережных Челнов (за исключением КАМАЗа) и заключил прямое соглашение о его продаже с «Сетевой компанией». Информацию о сделке подтвердили «Реальному времени» в руководстве обеих компаний.

Договор купли-продажи, по данным «Реального времени», подписали лично гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев и глава «Камгэса» Рустем Лихачев. На этой неделе официальные документы о смене собственника сетевого хозяйства Набережных Челнов должны поступить в Государственный комитет РТ по тарифам, добавили специалисты госкомитета, осведомленные о сделке. Добавим, что ПЭС исторически владело этим хозяйством — с 1972 года.

На первом этапе на баланс «Сетевой компании» будет переведено почти 90% воздушных линий электропередач и все трансформаторное оборудование. Фото Максима Платонова



Отчуждение в два захода

Параметры сделки стороны не раскрывают, но, по неофициальным сведениям, она составила 634 млн рублей. И хотя покупатель еще не перевел деньги на расчетный счет «Камгэса», щедрый продавец не стал тянуть с вручением ему желанной сети. На этой неделе начался молниеносный процесс передачи электросетевого комплекса: на первом этапе на баланс «Сетевой компании» будет переведено почти 90% воздушных линий электропередач (это 199 км сетей разного уровня напряжения) и все трансформаторное оборудование (а это почти 70 подстанций). Акт о сдаче-передаче имущества по первому этапу вчера был подписан главой «Камгэса» Рустемом Лихачевым. На втором этапе в собственность «Сетевой компании» перейдут все оставшиеся узловые подстанции. Заминка с их отчуждением произошла по техническим причинам: земельные участки под ними оказались не зарегистрированы в управлении Росреестра. Ожидается, что к концу года оформление земель под ними завершится и электросетевой комплекс «Предприятия электрических сетей» официально перейдет в распоряжение «Сетевой компании». Вместе с этим около 1100 промышленных предприятий Набережных Челнов перейдут на обслуживание «Сетевой компании», уточнили в ПЭС. На этой неделе важно, что после изъятия у ПЭС электросетевого имущества компания не ликвидируется, а продолжит работу как подрядчик по строительно-монтажным и пусконаладочным работам по договорам «Камгэсэнергостроя».

Между тем «Сетевой компании» еще предстоит одобрить покупку на высшем уровне. 28 декабря на очередном годовом собрании акционерам предложено одобрить покупку имущества у ПАО «Камгэсэнергострой». Как следует из опубликованной повестки вопросов, расходы на приобретение должны быть включены «в распределение чистой прибыли ОАО «Сетевая компания» по результатам 2017 года». Прогнозируемую величину чистого дохода в компании не называют, но по итогам 2016 года «Сетевая компания» отразила прибыль в 3,8 млрд рублей. Так что оплатить покупку, исходя из этих показателей, не составит особого труда. Сомневаться в положительном исходе голосования в пользу принятия подготовленного решения не приходится еще и потому, что правительство РТ, владеющее 76% акций «Сетевой компании», одновременно контролирует и деятельность «Ак Барс Холдинга», где ему принадлежит блокирующий пакет акций. Перекрестное управление обеими компаниями и является той мощной скрепой, которая, похоже, прочно «зацементирует» эти активы на балансе «Сетевой компании».

По слухам, причиной продажи явилось желание Ивана Егорова вложиться в животноводческий проект, куда и могут быть вложены вырученные «сетевые» деньги. Фото Романа Хасаева



Цена дисконтированная, не завышенная, а справедливая



После одобрения решения акционеров «Сетевой компании» деньги от продажи актива получит «Камгэсэнергострой», сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора «Камгэса» по имущественным и общим вопросам Рустем Хамидуллин. «Эта сделка выгодна во всех отношениях, — согласился прокомментировать он значимость продажи для ее участников. — Во-первых, она выгодна «Ак Барс холдингу» и «Камгэсу», так как мы освобождаемся от непрофильного актива. Мы не энергетики, а строители, — подчеркнул он. — В конце концов, мы отдали не бесплатно, а по справедливой рыночной цене». Оценивая стоимость сделки, он отметил, что «она не дисконтированная, не завышенная, а справедливая. Мы рады этой продаже!» — резюмировал он.

Сделка готовилась достаточно долго, «почти полгода», поэтому все необходимые согласования с надзорными органами имеются.

«С другой стороны, в выгоде оказалась и «Сетевая компания», которая усилила свое присутствие на энергетическом рынке Татарстана, — указал он. — Рынок по передаче электроэнергии достаточно конкурентный. Собственные сети есть почти у всех крупных промышленных потребителей: у «Татнефти», у КАМАЗа. Если я не ошибаюсь, то ПЭС по размеру сетевого хозяйства являлось четвертым или пятым среди смежных сетевых организаций Татарстана, поэтому «Сетевая компания» получила хороший актив». По мнению Рустема Хамидуллина, лучшего покупателя не найти.

«Надо признать, у них наилучшие стандарты качества в управлении и обслуживании электросетевого хозяйства, поэтому при выборе покупателя наших сетей ставка была сделана на «Сетевую компанию». В конечном итоге, в выгоде оказалась и республика, чье электросетевое хозяйство перешло на единые стандарты управления, на единые стандарты качества». Но комментировать, почему именно сейчас гендиректор АБХ Иван Егоров после 20 лет распоряжения вдруг решил «переключить» электросеть на «Сетевую компанию», собеседники не стали. «Значит, время пришло», — философски заметили они. По слухам, причиной продажи явилось желание Ивана Егорова вложиться в животноводческий проект, куда и могут быть вложены вырученные «сетевые» деньги. Суть проекта держится в секрете.

Как пояснили «Реальному времени» в госкомитете РТ по тарифам, сейчас в Татарстане работает 32 смежные сетевые организации, которые получают денежные средства за транзит электроэнергии по своим сетям. Фото Максима Платонова



Челнинский реванш Ильшата Фардиева

На самом деле, Набережные Челны долгое время не поддавались вхождению в единое сетевое пространство «Сетевой компании». Нельзя не заметить, что ее филиал, «Набережночелнинские электрические сети», имели до сих пор самую малую по сравнению с другими филиалами протяженность воздушных сетей: в отчете указано 255,7 км ВЛ 35—500 кВ, так что после сделки ее протяженность увеличится вдвое (добавится 210 км сетей разного уровня).

До последнего времени основная территориальная сетевая компания Татарстана напрямую могла передавать электроэнергию исключительно городу, а промышленные потребители были «отрезаны» от нее, так как «сидели» на сетях так называемых смежных сетевых компаний — ООО «Предприятие электрических сетей» и «КАМАЗ-Энерго». В общей сложности, им принадлежало три четверти рынка транспортировки электроэнергии, а «Сетевой компании» — лишь одна четверть.

Будучи основной территориальной, «Сетевая компания» вынуждена была оплачивать «смежникам» транзит энергии по чужим сетям. Как пояснили «Реальному времени» в госкомитете РТ по тарифам, сейчас в Татарстане работает 32 смежные сетевые организации, которые получают денежные средства за транзит электроэнергии по своим сетям. Впрочем, масштаб невелик. Как отмечается в ежегодном отчете «Сетевой компании», по своим сетям она транспортирует энергии на 25 млрд рублей, тогда так смежные сетевики — на 1,5 млрд рублей. Но именно эта нагрузка в 1,5 млрд рублей и «давит» на единый котловой тариф для потребителей, отметили в Госкомитете РТ по тарифам. С 2015 года правительством РФ ставится задача по укрупнению сетевых организаций. В 2015 году ввели новые критерии для территориальных сетевых компаний, в начале 2017 года их ужесточили, то есть если ты не соответствуешь им, значит тариф не получишь. Очень много мелких сетевых организаций не обслуживали сети, а только зарабатывали на них. А для крупных сетевых организаций — это хлеб.

Кстати, со сменой собственника сетей для потребителей Набережных Челнов ничего не поменяется, но зато «Сетевая компания» перестанет оплачивать транзит на сумму 100—150 млн рублей.

Впрочем, на этом резервы роста на челнинском рынке для «Сетевой компании» исчерпываются. Второй половиной промышленных сетей владеет энергетическая «дочка» КАМАЗа, которая при любом раскладе сохранит за собой бизнес. Теоретически они были заинтересованы в покупке ПЭС, но официального предложения от них не поступало, отметил источник в АБХ. А значит, он предпочел остаться конкурентом «Сетевой компании» хотя бы на рынке технического присоединения к сетям.

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