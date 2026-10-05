Дефицит бюджета Казани за девять месяцев составил почти 3,2 млрд рублей

Доходы составили 47,5 млрд рублей при расходах в размере 50,7 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

Исполнительный комитет Казани утвердил отчет об исполнении бюджета города за девять месяцев 2026 года, который отправлен на антикоррупционную экспертизу.

Доходы составили 47,5 млрд рублей при расходах в размере 50,7 млрд рублей, что привело к дефициту почти в 3,2 млрд рублей.

В структуре доходов преобладали налоговые поступления — более половины от общего объема — около 26,8 млрд рублей, из которых наибольший вклад внес налог на доходы физических лиц — почти 13,7 млрд рублей. Значительную часть также составили безвозмездные поступления из других бюджетов — более 20,6 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшая доля расходов пришлась на образование и жилищно-коммунальное хозяйство. На дошкольное образование было выделено около 11,3 млрд рублей, а на общее образование — свыше 17 млрд рублей. В сфере ЖКХ расходы достигли примерно 2,7 млрд рублей, значительная часть из которых пошла на капитальный ремонт объектов.

Напомним, сегодня стало известно, что законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов внесен в Госсовет республики.

Зульфат Шафигуллин