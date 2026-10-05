В Татарстане в конце недели ожидается до 17 градусов тепла

В республике установится спокойная антициклональная погода без осадков

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане к концу недели прогнозируется потепление до 17 градусов тепла. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

В выходные дни погодные условия в Татарстане формировались под влиянием тыловой части активного циклона с центром над Екатеринбургом. В субботу повсеместно прошли осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, из-за адвекции арктического воздуха днем столбики термометров не поднимались выше +5 градусов.

В Татарстане 6 октября ночью похолодает до -5 градусов, местами в северных и восточных районах — до -9 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов, на юго-западе республики ожидается небольшой дождь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду, 7 октября, при прохождении фронта северо-западного циклона прогнозируются дожди и усиление ветра до 15—17 м/с. Температура составит от +2 до +7 градусов ночью и от +10 до +15 градусов днем. В четверг, 8 октября, существенных осадков не ожидается, температура будет держаться в пределах от +3 до +8 градусов ночью и от +10 до +15 градусов днем.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 9 и 10 октября в республике установится спокойная антициклональная погода без осадков. Температурный фон повысится до +11... +17 градусов.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировал, что зимой на большей части территории России ожидается аномальное тепло.

Зульфат Шафигуллин