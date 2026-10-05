Проверка системы оповещения в Татарстане перенесена с 7 на 9 октября
Такие проверки традиционно проходят два раза в год — весной и осенью
Всероссийская проверка систем оповещения в регионах страны перенесена с 7 на 9 октября по решению председателя правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В Татарстане комплексная проверка готовности региональной системы начнется 9 октября в 10:40.
В указанное время на республиканском уровне включат электромеханические и речевые сиренные установки, а в 10:44 — на муниципальном. В 10:43 произойдет перехват теле— и радиоканалов для трансляции речевого сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие и дождаться разъяснений.
Такие проверки традиционно проходят два раза в год — весной и осенью. Сигнал «Внимание всем!» подается с помощью сирен, громкоговорящей связи, телерадиовещания или прерывистых гудков транспортных средств.
Напомним, изначально проверку систем оповещения в Татарстане планировалось провести 7 октября.
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