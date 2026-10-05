Проверка системы оповещения в Татарстане перенесена с 7 на 9 октября

Такие проверки традиционно проходят два раза в год — весной и осенью

Фото: Максим Платонов

Всероссийская проверка систем оповещения в регионах страны перенесена с 7 на 9 октября по решению председателя правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В Татарстане комплексная проверка готовности региональной системы начнется 9 октября в 10:40.

В указанное время на республиканском уровне включат электромеханические и речевые сиренные установки, а в 10:44 — на муниципальном. В 10:43 произойдет перехват теле— и радиоканалов для трансляции речевого сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие и дождаться разъяснений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Такие проверки традиционно проходят два раза в год — весной и осенью. Сигнал «Внимание всем!» подается с помощью сирен, громкоговорящей связи, телерадиовещания или прерывистых гудков транспортных средств.

Напомним, изначально проверку систем оповещения в Татарстане планировалось провести 7 октября.

Зульфат Шафигуллин