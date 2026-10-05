Турпоток из России в Египет вырос на 23% за девять месяцев

Россияне по-прежнему занимают первое место по въездному туризму в стране

Число российских туристов, посетивших Египет с января по 25 сентября 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА «Новости» сообщил министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.

По его словам, россияне по-прежнему занимают первое место по въездному туризму в стране. В 2025 году число туристов из России превысило два миллиона человек.

Министр отметил, что россияне активно посещают курорты Красного моря, а также культурные достопримечательности Каира и Гизы, включая Большой Египетский музей и пирамиды. Власти Египта работают над созданием новых турпродуктов, объединяющих пляжный отдых и культурную программу в одной поездке.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Динамика свидетельствует о росте спроса на Египет со стороны российских туристов и создает возможности для дальнейшего увеличения турпотока, — сказал Фатхи.

Ранее сообщалось, что Турция и ОАЭ могут войти в топ-5 популярных направлений в 2027 году. Среди популярных зимних зарубежных направлений выделили Египет, Таиланд и Вьетнам.

Алсу Сабирзанова