Турпоток из России в Египет вырос на 23% за девять месяцев
Россияне по-прежнему занимают первое место по въездному туризму в стране
Число российских туристов, посетивших Египет с января по 25 сентября 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА «Новости» сообщил министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.
По его словам, россияне по-прежнему занимают первое место по въездному туризму в стране. В 2025 году число туристов из России превысило два миллиона человек.
Министр отметил, что россияне активно посещают курорты Красного моря, а также культурные достопримечательности Каира и Гизы, включая Большой Египетский музей и пирамиды. Власти Египта работают над созданием новых турпродуктов, объединяющих пляжный отдых и культурную программу в одной поездке.
— Динамика свидетельствует о росте спроса на Египет со стороны российских туристов и создает возможности для дальнейшего увеличения турпотока, — сказал Фатхи.
Ранее сообщалось, что Турция и ОАЭ могут войти в топ-5 популярных направлений в 2027 году. Среди популярных зимних зарубежных направлений выделили Египет, Таиланд и Вьетнам.
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