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ООО КамЭнергоРемонт

Промышленность, Энергетика

Общая информация

ООО «КамЭнергоРемонт» — крупное энергоремонтное предприятие Республики Татарстан, специализирующееся на ремонте энергетического оборудования и изготовлении нестандартного оборудования на предприятиях энергосистемы, объектах нефтепереработки и нефтехимической промышленности. Система менеджмента качества ООО «КамЭнергоРемонт» соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001.

Сфера деятельности — ремонт, монтаж, модернизация и сервисное обслуживание оборудования тепловых электрических станций, котельных, тепловых сетей, технологического оборудования промышленных предприятий, изготовление нестандартного оборудования. Работы по ремонту и модернизации осуществляются в условиях предприятия Заказчика и на производственных базах ООО «КамЭнергоРемонт» (г. Нижнекамск, г. Казань). Управление предприятия находится в г. Нижнекамск.

«КамЭнергоРемонт» это:

  • 15 000 м2 производственных площадей;
  • 5300 м2 административно-бытовых корпусов;
  • 900 м2 складских помещений;
  • 245 единиц станочного оборудования и механизмов для обеспечения ремонтной деятельности;
  • 21 аттестованная сварочная технология.

Генеральный директор – Махянов Хамис Магсумович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423582, РТ, г. Нижнекамск, а/я 208 Местонахождение: РТ, г. Нижнекамск, промзона, территория филиала ОАО "ТГК-16" "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"
  • Телефон: (8455) 32-07-91
  • Email: mail@ker.ru
  • Сайт: ker.com.ru

Дата последнего обновления: 31.07.2018

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