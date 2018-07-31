ООО КамЭнергоРемонт

Общая информация

ООО «КамЭнергоРемонт» — крупное энергоремонтное предприятие Республики Татарстан, специализирующееся на ремонте энергетического оборудования и изготовлении нестандартного оборудования на предприятиях энергосистемы, объектах нефтепереработки и нефтехимической промышленности. Система менеджмента качества ООО «КамЭнергоРемонт» соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001.

Сфера деятельности — ремонт, монтаж, модернизация и сервисное обслуживание оборудования тепловых электрических станций, котельных, тепловых сетей, технологического оборудования промышленных предприятий, изготовление нестандартного оборудования. Работы по ремонту и модернизации осуществляются в условиях предприятия Заказчика и на производственных базах ООО «КамЭнергоРемонт» (г. Нижнекамск, г. Казань). Управление предприятия находится в г. Нижнекамск.

«КамЭнергоРемонт» это:

15 000 м 2 производственных площадей;

производственных площадей; 5300 м 2 административно-бытовых корпусов;

административно-бытовых корпусов; 900 м 2 складских помещений;

складских помещений; 245 единиц станочного оборудования и механизмов для обеспечения ремонтной деятельности;

21 аттестованная сварочная технология.

Генеральный директор – Махянов Хамис Магсумович

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