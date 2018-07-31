ООО КамЭнергоРемонт
Общая информация
ООО «КамЭнергоРемонт» — крупное энергоремонтное предприятие Республики Татарстан, специализирующееся на ремонте энергетического оборудования и изготовлении нестандартного оборудования на предприятиях энергосистемы, объектах нефтепереработки и нефтехимической промышленности. Система менеджмента качества ООО «КамЭнергоРемонт» соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001.
Сфера деятельности — ремонт, монтаж, модернизация и сервисное обслуживание оборудования тепловых электрических станций, котельных, тепловых сетей, технологического оборудования промышленных предприятий, изготовление нестандартного оборудования. Работы по ремонту и модернизации осуществляются в условиях предприятия Заказчика и на производственных базах ООО «КамЭнергоРемонт» (г. Нижнекамск, г. Казань). Управление предприятия находится в г. Нижнекамск.
«КамЭнергоРемонт» это:
- 15 000 м2 производственных площадей;
- 5300 м2 административно-бытовых корпусов;
- 900 м2 складских помещений;
- 245 единиц станочного оборудования и механизмов для обеспечения ремонтной деятельности;
- 21 аттестованная сварочная технология.
Генеральный директор – Махянов Хамис Магсумович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423582, РТ, г. Нижнекамск, а/я 208 Местонахождение: РТ, г. Нижнекамск, промзона, территория филиала ОАО "ТГК-16" "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"
- Телефон: (8455) 32-07-91
- Email: mail@ker.ru
- Сайт: ker.com.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018