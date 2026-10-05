На бесплатное питание в школах направят почти 80 млрд рублей в 2027 году
В 2028 году на эти цели планируется выделить 74,6 млрд рублей
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов в государственных и муниципальных школах составят 79,6 млрд рублей в 2027 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов, передает ТАСС.
В 2028 году на эти цели планируется выделить 74,6 млрд рублей, в 2029-м — 73,3 млрд.
Отметим, что в 2026 году на бесплатное горячее питание детей государство выделило 76 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что на ремонт школьных столовых в Казани потратили 316 млн рублей. Цены на питание при этом остались на уровне прошлого года.
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