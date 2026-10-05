Среднегодовая срочная пенсионная выплата в 2027 году превысит 3,5 тыс.

Получить срочную выплату могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, чьи пенсионные накопления сформированы за счет добровольных взносов

Фото: Артем Дергунов

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году может составить 3 503,41 рубля. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов, передает ТАСС.

Срочная пенсионная выплата — это ежемесячные выплаты, осуществляемые не пожизненно, а в течение определенного срока, который гражданин указывает в заявлении. По закону он не может быть меньше 10 лет.

В 2026 году средний размер такой выплаты составляет около 3 тыс. рублей в месяц. С 1 августа 2026 года срочные выплаты увеличились на 19,32%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Получить срочную выплату могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, чьи пенсионные накопления сформированы за счет добровольных взносов, программы софинансирования или материнского капитала.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России повысят все виды пенсий. Страховые пенсии проиндексируют дважды.

Алсу Сабирзанова