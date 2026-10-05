Путин заявил об открытии в России 1719 новых школ с 2019 года

Президент РФ поставил задачу обеспечить равные возможности для качественного образования каждому ребенку вне зависимости от места проживания

Президент России Владимир Путин выступил по видеосвязи на открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. По его словам, с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1 719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников.

Путин поставил задачу обеспечить равные возможности для качественного образования каждому ребенку вне зависимости от места проживания.

— Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка — в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке — были равные возможности для качественного образования, и совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной, — сказал президент России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин подчеркнул, что достижение этой цели становится реальным благодаря совместной работе государства и бизнеса. Президент призвал распространять лучшие практики учителей и управленческие подходы, используя потенциал передовых учреждений, подобных якутскому комплексу.

Ранее в понедельник Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. В своем обращении президент РФ подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя.

Зульфат Шафигуллин