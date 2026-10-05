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Путин заявил об открытии в России 1719 новых школ с 2019 года

15:48, 05.10.2026

Президент РФ поставил задачу обеспечить равные возможности для качественного образования каждому ребенку вне зависимости от места проживания

Путин заявил об открытии в России 1719 новых школ с 2019 года
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил по видеосвязи на открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. По его словам, с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1 719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников.

Путин поставил задачу обеспечить равные возможности для качественного образования каждому ребенку вне зависимости от места проживания.

— Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка — в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке — были равные возможности для качественного образования, и совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной, — сказал президент России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин подчеркнул, что достижение этой цели становится реальным благодаря совместной работе государства и бизнеса. Президент призвал распространять лучшие практики учителей и управленческие подходы, используя потенциал передовых учреждений, подобных якутскому комплексу.

Ранее в понедельник Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя. В своем обращении президент РФ подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя.

Зульфат Шафигуллин

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