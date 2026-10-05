Миронов предложил передавать 5% нераспроданных квартир в соцнайм
По его словам, это сделает аренду жилья по приемлемым ценам доступной для молодых и многодетных семей
Застройщики должны передавать 5% нераспроданных квартир по программе соцнайма с возможностью последующего выкупа. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает ТАСС.
По его словам, это сделает аренду жилья по приемлемым ценам доступной для молодых и многодетных семей, граждан с низкими доходами, студентов и работников бюджетной сферы. Такая программа может стать полноценной альтернативой ипотеке.
Миронов отметил, что высокая стоимость жилья вынуждает молодых людей откладывать начало самостоятельной жизни, создание семьи и рождение детей.
— При нынешних ценах даже студия или однокомнатная квартира стали самой настоящей роскошью. Нужны срочные неординарные меры, а поскольку квартиры у застройщиков простаивают, то часть жилья можно и нужно пустить на программы льготного соцнайма, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят почти 300 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот. Площадь объектов будет варьироваться от 24 до 36 кв. м.
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