Миронов предложил передавать 5% нераспроданных квартир в соцнайм

По его словам, это сделает аренду жилья по приемлемым ценам доступной для молодых и многодетных семей

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Застройщики должны передавать 5% нераспроданных квартир по программе соцнайма с возможностью последующего выкупа. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает ТАСС.

По его словам, это сделает аренду жилья по приемлемым ценам доступной для молодых и многодетных семей, граждан с низкими доходами, студентов и работников бюджетной сферы. Такая программа может стать полноценной альтернативой ипотеке.

Миронов отметил, что высокая стоимость жилья вынуждает молодых людей откладывать начало самостоятельной жизни, создание семьи и рождение детей.

— При нынешних ценах даже студия или однокомнатная квартира стали самой настоящей роскошью. Нужны срочные неординарные меры, а поскольку квартиры у застройщиков простаивают, то часть жилья можно и нужно пустить на программы льготного соцнайма, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят почти 300 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот. Площадь объектов будет варьироваться от 24 до 36 кв. м.

Алсу Сабирзанова