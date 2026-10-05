АТОР: Китай, Египет и ОАЭ расширяют рейсы

Самый масштабный рост связан с Китаем: прямые рейсы теперь связывают 14 российских городов с 24 китайскими

На зимний сезон авиакомпании и туроператоры активно наращивают перевозку. Об этом сообщила аналитическая служба АТОР.

Самый масштабный рост связан с Китаем. Прямые рейсы теперь связывают 14 российских городов с 24 китайскими, тогда как год назад китайских городов было 16. Частота полетов выросла на 30–45%.

Из Петербурга число рейсов в Египет вырастет примерно на 42%, в Китай — на 43%. Новая авиакомпания Siam Wings повезет туристов на Пхукет из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. Восстанавливаются рейсы в ОАЭ из Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Тюмени и Сургута.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Египет вырос на 23% за девять месяцев. Россияне по-прежнему занимают первое место по въездному туризму в стране.

Алсу Сабирзанова