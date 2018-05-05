Хазиев Раузил Магсумянович
Общая информация
Родился в д. Ново-Аккузино Агрызского района ТАССР.
Образование:
1985 г. — Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-электрик»
2003 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по курсу «мастер делового администрирования»
Трудовая деятельность:
1976 по 1977 гг. — учитель физвоспитания отдела народного образования исполнительного комитета Агрызского района совета народных депутатов ТАССР.
1977 по 1979 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1985 по 1988 гг. — главный инженер отдела механизации Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Агрызского районного совета народных депутатов ТАССР, ведущий инженер по топливу Агрызского РАПО.
1988 по 1991 гг. — мастер жилищно-эксплуатационного участка № 3, инженер, начальник производственно-технического отдела Управления эксплуатации гостиниц и общежитий Камского объединения по производству большегрузных автомобилей КАМАЗ.
1991 по 1995 гг. — начальник жилищно-коммунального отдела исполкома Набережно-Челнинского городского совета народных депутатов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Набережные Челны.
1995 по 1997 гг. — заместитель главы Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии по энергетике и водогазообеспечению.
1997 по 1999 гг. — вице-мэр по промышленности и транспорту, связи, автодорогам и жилищным вопросам, вице-мэр, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города.
1999 по 2001 гг. — заместитель директора по работе с потребителями-перепродавцами и энергораспределяющими организациями, главный инженер предприятия «Энергосбыт» ПЭО «Татэнерго».
2001 по 2002 гг. — директор по капитальному строительству, материально-техническим ресурсам и транспорту — заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго».
2002 по 2004 гг. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
2004 по 2011 гг. — первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
2011 по 2012 гг. — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.
С 2012 г. — генеральный директор АО «Татэнерго».
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ (2004 г.) и РФ (2010 г.).Заслуженный энергетик Республики Татарстан (2014 г.).
Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения» (2003 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2009 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. М.Салимжанова, 1
- Телефон: +7(843) 291-86-69
Дата последнего обновления: 05.05.2018