Хазиев Раузил Магсумянович

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился в д. Ново-Аккузино Агрызского района ТАССР.

Образование:

1985 г. — Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-электрик»

2003 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по курсу «мастер делового администрирования»

Трудовая деятельность:

1976 по 1977 гг. — учитель физвоспитания отдела народного образования исполнительного комитета Агрызского района совета народных депутатов ТАССР.

1977 по 1979 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1985 по 1988 гг. — главный инженер отдела механизации Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Агрызского районного совета народных депутатов ТАССР, ведущий инженер по топливу Агрызского РАПО.

1988 по 1991 гг. — мастер жилищно-эксплуатационного участка № 3, инженер, начальник производственно-технического отдела Управления эксплуатации гостиниц и общежитий Камского объединения по производству большегрузных автомобилей КАМАЗ.

1991 по 1995 гг. — начальник жилищно-коммунального отдела исполкома Набережно-Челнинского городского совета народных депутатов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Набережные Челны.

1995 по 1997 гг. — заместитель главы Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии по энергетике и водогазообеспечению.

1997 по 1999 гг. — вице-мэр по промышленности и транспорту, связи, автодорогам и жилищным вопросам, вице-мэр, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города.

1999 по 2001 гг. — заместитель директора по работе с потребителями-перепродавцами и энергораспределяющими организациями, главный инженер предприятия «Энергосбыт» ПЭО «Татэнерго».

2001 по 2002 гг. — директор по капитальному строительству, материально-техническим ресурсам и транспорту — заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго».

2002 по 2004 гг. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

2004 по 2011 гг. — первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

2011 по 2012 гг. — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

С 2012 г. — генеральный директор АО «Татэнерго».

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ (2004 г.) и РФ (2010 г.).Заслуженный энергетик Республики Татарстан (2014 г.).

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения» (2003 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2009 г.).



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